Chiều ngày 26/ 5, tại huyện Diễn Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban điều hành công tác trẻ em tỉnh; Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh -Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành liên quan, lãnh đạo huyện Diễn Châu và các huyện, thành thị trong tỉnh.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ đối với trẻ em.

Nhờ đó, trẻ em ngày càng được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn, được ưu tiên và khẳng định trong đường lối, chính sách và trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả và đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn ở mức cao so với tỷ lệ chung của cả nước; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, tai nạn thương tích, nhất là đuối nước vẫn còn diễn ra (hàng năm, trung bình toàn tỉnh có 30 em bị xâm hại, bạo lực; gần 500 em bị tai nạn thương tích, trong đó có khoảng 50 trẻ em bị tử vong do đuối nước). Không ít trẻ em do nhiều nguyên nhân khác nhau còn phải bỏ học. Cơ sở vật chất, thiết bị, bể bơi, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, các hình thức vui chơi, giải trí còn nghèo nàn, chưa phù hợp với trẻ em. Điều kiện sống và cơ hội phát triển của trẻ em nghèo, trẻ em ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi còn thấp. Huy động nguồn lực trong xã hội dành cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em bắt đầu từ ngày 1/6 - 30/6 với các hoạt động trọng tâm như: Thăm, tặng quà trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội trong tỉnh; trao học bổng cho các em thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức các hoạt động vận động xã hội cùng tham gia hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác trẻ em, phối hợp thực hiện tốt triển khai các đề án, kế hoạch, mục tiêu của tỉnh về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là gia đình, nhà trường và trẻ em về chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; lên án các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại, bạo lực trẻ em, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em gắn với việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội để tập trung xây dựng các công trình như bể bơi, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em; chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn cho trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em…

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho rằng, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và toàn xã hội. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, cũng là cách đầu tư có hiệu quả nhất cho tương lai. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, các ngành cần dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn và có cơ hội phát triển toàn diện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại lễ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh và huyện Diễn Châu đã trao nhiều suất quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức lễ ký cam kết thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và Mùa hè an toàn cho trẻ em giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các huyện, thành, thị.

Mỹ Hà