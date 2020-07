Phát hiện gần 2,3 tấn bìa và ruột sách bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động in ấn, phát hành, lưu thông xuất bản phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho hay lực lượng này vừa phát hiện và tạm giữ nhiều bìa và ruột sách bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu trên địa bàn Hà Nội.Trước đó (ngày 13/7), Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổ công tác 304 (Tổng cục Quản lý thị trường) phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần dịch vụ Chính Nghĩa, do bà Nguyễn Thị Hữu làm Giám đốc thuê tại đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang hoạt động cắt, đóng quyển sách các loại sau in, đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ Chính Nghĩa đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xưởng của Công ty có 1.033 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.



Ngoài số hàng bên trong xưởng của công ty, Đoàn kiểm tra còn phát hiện bên ngoài xưởng Công ty có 1.245 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, song toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ và cũng không có hợp đồng kèm theo của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.Theo bà Hữu, số sách bán thành phẩm là bìa và ruột sách bên ngoài xưởng có số lượng 1.245 kg là của một người tên Dũng gọi điện xin gửi nhờ, trong khi bà Hữu chưa đồng ý và để xem xét thì ông Dũng vẫn chở đến để ngoài xưởng.Hiện Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.278 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.