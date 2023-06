Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Thay tướng có đổi vận?

(Baonghean.vn) - Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng xứ Nghệ bắt buộc phải có một chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để duy trì hy vọng lọt vào tốp 8. Tuy vậy, đây cũng không phải là điều dễ dàng cho Sông Lam Nghệ An.

Trận thua 3-0 trước Câu lạc bộ Viettel đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại của đội bóng xứ Nghệ. Và ở trận đấu này, chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ phải có những thay đổi để có được một chiến thắng trước đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.

Đầu tiên chính là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi huấn luyện viên Huy Hoàng xin từ chức vì vấn đề sức khỏe thì ông Phan Như Thuật đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng xứ Nghệ. Từng là một trong những tiền vệ có lối chơi thông minh bậc nhất Việt Nam, huấn luyện viên Phan Như Thuật được kỳ vọng sẽ mang những làn gió mới cho Sông Lam Nghệ An để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được những kết quả tốt trong giai đoạn còn lại của V.League 2023.

Nhưng để có được điều đó thì trước tiên ban huấn luyện mới của Sông Lam Nghệ An sẽ phải khắc phục được điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Với việc có khá nhiều ca chấn thương ở vị trí trung vệ, rất có thể đội bóng xứ Nghệ sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, Quế Ngọc Hải và Vytas Gaspuitis sẽ là bộ đôi trung vệ của Sông Lam Nghệ An. Hai bên cánh sẽ là Hồ Văn Cường và Trần Đình Hoàng. Do chỉ thi đấu với 2 trung vệ nên đội trưởng của Sông Lam Nghệ An sẽ hạn chế dâng cao để tập trung cho mặt trận phòng ngự.

Nhất là khi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu hàng công rất mạnh với 18 bàn thắng sau 10 trận đã đấu. Trong đó, tiền đạo Mansaray Victor đã ghi được 8 bàn thắng và tạm thời đang xếp thứ 2 trong cuộc đua chiếc giày vàng. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, tiền đạo mang áo số 88 này dường như lột xác hoàn toàn. Sức mạnh, tốc độ và cả sự chính xác đó là những điều mà Mansaray đang thể hiện trong màu áo Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ cho tiền đạo người Mỹ là bộ đôi Hoàng Vũ Samson và Daniel Green. Tốc độ và sự khéo léo của Daniel Green sẽ là mũi khoan cực kỳ nguy hiểm của Chiến hạm đỏ bên phía hành lang cánh trái. Trong khi đó, chân sút xuất sắc nhất V.League - Hoàng Vũ Samson vẫn cho thấy sự dẻo dai dù đã bước sang tuổi 35. Rõ ràng, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, hàng thủ của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì lại mang một bộ mặt trái ngược. Sau 10 trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã phải nhận tới 24 bàn thua. Đây chính là hàng thủ tệ nhất của V.League 2023 cho đến thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, hàng phòng ngự của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác còn gặp khó khăn hơn khi 2 trung vệ trụ cột là Lê Cao Hoài An và Jonathan Campbell bị treo giò vì thẻ phạt. Trước hàng thủ chắp vá của đối thủ, sẽ là cơ hội cho các cầu thủ tấn công bên phía Sông Lam Nghệ An khai thác và ghi bàn.

Với ưu thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ cố gắng dồn ép đối thủ để tìm kiếm một chiến thắng. Bộ đôi Olaha và Soladio vẫn sẽ là những lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An. Việc chỉ phải đối mặt với hàng thủ toàn nội binh sẽ là cơ hội tốt cho bộ đôi ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ phát huy sức mạnh, tốc độ.

Hỗ trợ cho Olaha, Soladio sẽ là các tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Đinh Xuân Tiến và Trần Đình Tiến. Mặc dù vẫn những con người đó, nhưng người hâm mộ chờ đợi sự thay đổi trong phong cách tấn công của Sông Lam Nghệ An dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính là cơ hội tốt nhất cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thể hiện mình.

Trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ là một trận cầu quyết liệt và hấp dẫn. Hy vọng rằng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ có được chiến thắng ở trong trận đấu này để làm món quà tri ân huấn luyện viên Huy Hoàng cũng như là món quà ra mắt huấn luyện viên Phan Như Thuật.