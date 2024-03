Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí trong đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tình cảm, sự ghi nhận, động viên đối với đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà; chúc mừng những kết quả mà thế hệ trẻ đạt được trong thời gian qua.

Đoàn đại biểu của lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà tiếp tục cố gắng phấn đấu để tiếp tục thành công, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng nước ta; càng ngày càng khẳng định vai trò rất quan trọng của đoàn viên nói riêng và lực lượng thanh niên cách mạng nói chung.

“Các đồng chí chắc chắn vẫn sẽ là lực lượng xung kích, trung thành, rất tin cậy của Đảng trong mọi phong trào cách mạng, trước hết là ở Nghệ An”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng hơn nữa, xây dựng được hình ảnh thực sự nổi bật, thực sự sáng lạng trong các phong trào ở địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới ấm no, hạnh phúc hơn trên mọi miền của tỉnh nhà; góp phần xứng đáng vào xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng với vai trò là lực lượng dự bị quan trọng của Đảng.

“Chúc các đồng chí, mỗi đoàn viên, thanh niên trưởng thành trong công việc, con đường phấn đấu để trở thành những đoàn viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, người con được Nhân dân tin cậy tuyệt đối”, đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên của tỉnh, đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác đã dành cho tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên của tỉnh sự quan tâm sâu sắc thời gian qua, tình cảm đặc biệt nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn.

Báo cáo việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch của Tháng Thanh niên năm 2024, đồng chí Lê Văn Lương cho biết: Tỉnh đoàn Nghệ An đã đăng cai Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức, kết hợp ra quân Tháng Thanh niên toàn quốc.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trân trọng cảm ơn những ghi nhận, đề cao, đặt niềm tin với thế hệ trẻ nói chung, cán bộ Đoàn nói riêng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Sau đó, Tỉnh đoàn Nghệ An đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, chủ yếu tập trung thực hiện các công trình, phần việc nhân các ngày cao điểm gồm: Ngày cao điểm thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh; Ngày Chủ nhật xanh gắn với cao điểm xây dựng nông thôn mới; Ngày cao điểm đoàn viên triển khai các hoạt động vui chơi, ngoại khóa dành cho đoàn viên ở những khu vực, những nơi chưa có tổ chức Đoàn nhưng có đoàn viên.

Trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã tổ chức tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc 2023, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh dành cho cán bộ Đoàn; trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng cao trong Cuộc vận động “ Tự hào một dải non sông”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trân trọng cảm ơn những ghi nhận, đề cao, đặt niềm tin với thế hệ trẻ nói chung, cán bộ Đoàn nói riêng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nhận thức sâu sắc rằng, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì điều kiện tiên quyết là cần bám sát thường xuyên sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành trong, ngoài tỉnh và tập hợp thêm các nguồn lực, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, đoàn viên, thanh niên.

“Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ chỉ đạo, định hướng, gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để cụ thể hóa vào chương trình công tác, thực hiện các công trình, sản phẩm, các việc làm của thanh niên nhằm không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của các đồng chí cho tổ chức Đoàn”, đồng chí Lê Văn Lương phát biểu và mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện cống hiến, trưởng thành hơn nữa.