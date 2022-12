Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lưu ý việc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chiều 23/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Đình Lý – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện uỷ, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Lưu tiếp tục có bước phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn huyện có 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt cao như công tác thu ngân sách ước đạt 453 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 14.700 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,2%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,68 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021. Quỳnh Lưu được công nhận huyện Nông thôn mới.

Tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng định hướng Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu 6 nội dung trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, làm giàu cho nhân dân trên diện tích canh tác; áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022. Huyện cần chú trọng phát triển kinh tế biển, giúp dân ra khơi bám biển, tăng thu nhập; đẩy mạnh công tác văn hóa xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao, đổi mới phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cá nhân; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại đơn vị; quan tâm công tác kết nạp đảng viên.

Ngay sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ.