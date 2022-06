Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tiếp Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp xã giao Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào do đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;…

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng bày tỏ vui mừng cùng đoàn công tác khi đến thăm, làm việc Nghệ An đúng vào năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn giữa hai nước Lào và Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; “Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam -Lào 2022”.

Đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Xay Sổm Bun. Đây là là tỉnh miền núi ở Trung Lào và là tỉnh thứ 18 được thành lập ở Lào. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Xay Sổm Bun đã tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả nhất định. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là của Quân khu 4 đối với tỉnh trong những năm qua.

Đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông cho biết, Ban Công tác đặc biệt tỉnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An để tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào thời gian qua và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để thực hiện công tác này thời gian tới.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Xay Sổm Bun đã giúp đỡ, cung cấp thông tin, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, di chuyển đưa về nước và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Nghệ An, đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông đề nghị tỉnh Nghệ An giới thiệu các doanh nghiệp sang tìm hiểu, đầu tư vào địa bàn tỉnh; đồng thời mong muốn Nghệ An giúp đỡ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông và Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun đến thăm, công tác tại Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã thông tin một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời gian qua; đồng thời trao đổi một số nội dung trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.

Trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào và giữa các địa phương của hai nước dựa trên những nền tảng hết sức quan trọng, từ đường đối lối chính trị; lịch sử, truyền thống quan hệ lâu đời; mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; đặc biệt trong các cuộc kháng chiến, hai nước đã kề vai sát cánh chống lại kẻ thù để giành lại hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước như ngày hôm nay.

Nhân cuộc gặp gỡ rất quan trọng này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao đổi một số thông tin cơ bản về tỉnh Nghệ An; đặc biệt về quan hệ đối ngoại giữa tỉnh với một số địa phương của nước bạn Lào tiếp tục được củng cố, phát triển; qua đó có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An, cũng như đóng góp vào sự phát triển của hai nước.

Khẳng định, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Nghệ An rất mong muốn củng cố, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với tỉnh Xay Sổm Bun, đặc biệt là trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng tình và thống nhất cao với đồng chí đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông sẽ thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đồng tình và chia sẻ với đề nghị của đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông, trong đó đối với giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Xay Sổm Bun; qua đó đề nghị hai bên phối hợp để trao đổi thông tin để doanh nghiệp được biết và có cơ hội đầu tư vào tỉnh Xay Sổm Bun thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất về mặt chủ trương đối với việc hợp tác để đào tạo học sinh, sinh viên, chuyên gia một số lĩnh vực, y tế cho tỉnh Xay Sổm Bun và sẽ giao các cơ quan liên quan tính toán cụ thể.