Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và chúc Tết tại huyện Anh Sơn

Đoàn công tác của tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Anh Sơn làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước điện thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Anh Sơn.

Dâng hương và lẵng hoa thơm trước điện thờ Bác Hồ, đoàn công tác của tỉnh và huyện Anh Sơn đã bày tỏ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc hoà bình và phát triển; cho tình hữu nghị Quốc tế Việt - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dâng lễ trước điện thờ Bác Hồ. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác cũng làm lễ dâng hoa, dâng hương trước tượng đài liệt sĩ và dâng hương trước các phần mộ liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Mai Hoa

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự Việt Nam đã làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi quy tập, yên nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ là cán bộ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước Lào. Các anh đã mang sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước bạn Lào, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự tiến bộ của thời đại.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Anh Sơn làm lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dâng hương trước phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn thắp hương trước phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Nhiệm vụ quản lý nghĩa trang và chăm sóc các phần mộ cho các Anh hùng liệt sĩ là nhiệm vụ cao cả; đồng thời lan toả đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ” của dân tộc và để các thân nhân, gia đình liệt sĩ yên lòng.

Bởi vậy, mong muốn cán bộ, nhân viên Ban quản lý Nghĩa trang tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Chúc cán bộ, nhân viên và gia đình sang năm mới sức khoẻ, hạnh phúc!

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Anh Sơn tặng quà, chúc Tết cán bộ, người lao động Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Mai Hoa

Thăm, chúc Tết một số đơn vị, cá nhân

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại huyện Anh Sơn, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ Công an xã Phúc Sơn.

Phát biểu chúc Tết cán bộ Công an xã Phúc Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Thông vui mừng, dù chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an là mô hình mới với điều kiện, hoàn cảnh khó khăn mới, song ở Công an xã Phúc Sơn đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới; đặc biệt lực lượng công an chính quy về cơ sở đã nhanh chóng thích ứng, tiếp cận nhanh công việc, góp phần đắc lực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà, chúc Tết cán bộ Công an xã Phúc Sơn. Ảnh: Mai Hoa



Chia sẻ ở địa bàn có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và tội phạm; đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả mà Công an xã Phúc Sơn đạt được trong năm 2023, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng mong muốn cán bộ Công an xã Phúc Sơn tiếp tục tập trung trí lực, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững xã đạt tiêu chuẩn “Xã sạch về ma tuý".

Ngoài cố gắng, nỗ lực của Công an xã, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị lãnh đạo và hệ thống chính trị ở xã Phúc Sơn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để tìm ra giải pháp tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, vì mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động xã Phúc Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động xã Phúc Sơn. Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết thương binh 2/4 Nguyễn Trung Phồn, ở thôn 8, xã Khai Sơn; chúc Tết người có uy tín trong cộng đồng ở bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn - ông Lô Minh Tiến; chúc Tết gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Nguyễn Hữu Lượng, ở thôn 8, xã Long Sơn. Đoàn công tác của tỉnh cũng đã trao 10 suất quà Tết cho 10 hộ nghèo, khó khăn của xã Phúc Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm, chúc Tết thương binh 2/4 Nguyễn Trung Phồn, ở thôn 8, xã Khai Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc các gia đình đón năm mới đầm ấm, hạnh phúc và bước sang năm mới Giáp Thìn thật nhiều sức khoẻ, cuộc sống có nhiều tiến bộ hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết người có uy tín trong cộng đồng ở bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn – ông Lô Minh Tiến. Ảnh: Mai Hoa



Đoàn công tác của tỉnh và huyện Anh Sơn thăm hỏi, chúc Tết gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Nguyễn Hữu Lượng, ở thôn 8, xã Long Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã động viên các hộ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống; đồng thời gửi gắm mong muốn cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư tiếp tục sâu sát, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc cùng với không khí chung của mọi người, mọi nhà xung quanh mình, cũng như có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.