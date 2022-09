Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự lễ kỷ niệm Năm đoàn kết Lào – Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày từ 07 - 09/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tham dự lễ kỷ niệm Năm đoàn kết Lào – Việt Nam 2022 tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022) do tỉnh Bôlykhămxay tổ chức.

Tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng Trạm xá quân dân y tại bản 1 Nậm Om, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay, với tổng mức đầu tư 14,998 tỷ đồng. Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2020; đến nay đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân các bản (Lào) được hơn 100 lượt người và cấp phát thuốc miễn phí trị giá hơn 40 triệu đồng.

Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Lào tiếp tục được duy trì. Hiện nay, các doanh nghiệp Nghệ An có các hoạt động hợp tác sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bôlykhămxay trong các lĩnh vực gồm: khai thác khoáng sản, thủy điện, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh xe tải nhỏ, kinh doanh nông, thủy sản, hàng tiêu dùng, thông tin và truyền thông... Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp tỉnh Bôlykhămxay kết hợp tham gia sự kiện Hội chợ thương mại du lịch tại Cửa Lò năm 2017; Festival Văn hóa ẩm thực du lịch Quốc tế Nghệ An năm 2019…

Tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ Ủy ban Chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Bôlykhămxay lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng cộng 02 đợt với tổng giá trị 650 triệu đồng. Điều này đã góp phần khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn giữa hai tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay.

Hai tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 02 cặp bản - bản kết nghĩa và 02 cặp Đồn Biên phòng kết nghĩa, qua đó góp phần củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp song phương với các huyện giáp ranh nước bạn Lào và đơn phương thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ an ninh rừng khu vực biên giới, nắm bắt tình hình nội, ngoại biên; trao đổi thông tin, nắm tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát và ngăn chặn những hành vi săn bắn, khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản, các loại động vật rừng hoang dã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức điện đàm trực tuyến, điện mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh thông qua đường ngoại giao… Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước, góp phần vun đắp mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022), tỉnh Bôlykhămxay đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh các hoạt động mối quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam; các hoạt động văn hoá văn nghệ, lễ mít tinh kỷ niệm...

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng các món quà hữu nghị cho lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay. Tại lễ mít tinh kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay đã trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân của tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.