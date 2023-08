Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 16/8, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Huy Tập tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự ngày hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; cùng lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố Vinh và đông đảo cán bộ, nhân dân phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố Vinh về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG 4 MÔ HÌNH VỀ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Phường Hà Huy Tập có khoảng 6.600 hộ, với 25.000 nhân khẩu, là địa phương có dân số lớn của TP. Vinh. Với đặc biệt đó, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập trình bày diễn văn ôn lại truyền thống Ngày hội và báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự.

Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, phường Hà Huy Tập đã xây dựng và ra mắt 2 mô hình đó là: Mô hình “Dân vận khéo” và mô hình “Phường sạch về ma túy”; đồng thời tiếp tục duy trì 2 mô hình, gồm: mô hình “Camera cộng đồng”; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy”.

Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học được Công an phường tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, gắn kết với phong trào của địa phương và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng.

MỖI GIA ĐÌNH, KHỐI PHỐ LÀ MỘT "PHÁO ĐÀI" PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát biểu trước đông đảo cán bộ, nhân dân phường Hà Huy Tập, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường đã đạt nhiều kết quả và thực sự đi vào cuộc sống; qua đó ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị nhân dân phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ vững bình yên như hiện nay; không có hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, đánh bạc; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo ấm no hạnh phúc; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật với quan điểm mỗi gia đình, khối phố, tổ dân phố là một “pháo đài”; phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự “từ sớm, từ xa”, ngay từ cơ sở.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Hà Huy Tập và các khối dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đến Ban Chỉ đạo phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, kế hoạch, thực hiện các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh cần lấy nhân dân làm trung tâm, nhân dân là tai, là mắt, là lực lượng tham gia, lực lượng giám sát, là mục tiêu phục vụ cuối cùng của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và lãnh đạo UBND TP. Vinh tặng quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố đến Ban Chỉ đạo phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị cần chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; đặc biệt xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, trong đó quyết tâm xây dựng lực lượng Công an phường Hà Huy Tập thành điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở là mô hình điểm, đơn vị điểm cấp tỉnh trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Vinh; Mặt trận tổ quốc, Công an thành phố cần rút kinh nghiệm, nhân rộng nhiều mô hình điểm với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú gắn với những việc làm thiết thực, hiệu quả từ mỗi địa bàn dân cư trong dịp tổ chức Ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố Vinh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, phường Hà Huy Tập vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và thành phố Vinh tặng quà đến Ban Chỉ đạo phường.