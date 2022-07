Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Tri Lễ 2 (Quế Phong)

(Baonghean.vn) - Chiều 18/7, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên thăm và làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tri Lễ và kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 - ngôi trường được Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO tài trợ 100% với tổng giá trị 16,5 tỷ đồng.

Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Quế Phong có đồng chí Lô Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế hạ tầng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Tri Lễ.

Sau khi nghe báo cáo của xã Tri Lễ về kết quả triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong thời gian vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị. Mặc dù là xã biên giới, có diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình phức tạp, là xã có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, đời sống của nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 75%, nhiều bản chưa có đường giao thông và điện lưới, … nhưng thời gian qua, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ đã đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Trong 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Kiểm tra công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2, đồng chí ghi nhận sự vào cuộc và triển khai công trình của Tập đoàn TECCO. Ngay sau ngày khởi công, đơn vị tài trợ đã huy động trên 30 công nhân, ưu tiên nguồn lực để triển khai ngay, đến nay công trình đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm học mới 2022-2023. Được biết, đây sẽ là Trường PTCS dân tộc bán trú cấp tiểu học đầu tiên trên địa bàn huyện Quế Phong./.