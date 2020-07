Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Tại buổi gặp gỡ, thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo sơ qua tình hình hoạt động của phong trào, tổ chức Đội trên địa bàn Nghệ An.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Nghệ An có hơn 170.000 nhi đồng, hơn 270.000 đội viên đang học tập, sinh hoạt tại 924 liên đội. Trong 5 năm qua, phong trào “Thiếu nhi Nghệ An thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” đã được 100% liên đội trong toàn tỉnh tích cực triển khai bằng nhiều nội dung phong phú hấp dẫn như cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”, “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”. Các liên đội đã xây dựng được tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi ”, thi đua thực hiện phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”... Qua các hoạt động này, đã có gần 1.000 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” được xây dựng.



Đã có hơn 20.000 thiếu nhi được trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Các tổ chức Đoàn, Đội cũng đã xây dựng mới hơn 50 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ", hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 800 điểm vui chơi cho các em.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện quyền và bổn phận theo quy định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách và đầu tư thỏa đáng cho công tác Đội cũng như cán bộ phụ trách thiếu nhi... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Quỳnh. Tại buổi gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng được gặp đoàn đại biểu 130 Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 450.000 đội viên thiếu niên, nhi đồng của Nghệ An. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của công tác Đội và phong trào thiếu nhi mà Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.



Các đại biểu phát biểu cảm xúc, đặt câu hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Nghệ An tiếp tục thi đua trong học tập, lao động và tham gia có hiệu quả các phong trào của Đoàn – Đội. Thực hiện thật nhiều việc tốt, tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa như “Uống nước nhớ nguồn – tiếp bước cha anh”, giúp đỡ các gia đình chính sách, hỗ trợ các bạn còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện.







Phó Chủ tịch nước hỏi thăm, trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể trên địa bàn Nghệ An cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng bằng những việc làm thiết thực; Luôn coi công tác bồi dưỡng, giáo dục thiếu nhi là việc làm cần thiết, quan trọng để hướng tới tương lai tốt đẹp của nước nhà. Thường xuyên quan tâm đến đời sống sinh hoạt của các cháu thiêu niên, nhi đồng, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vùng miền núi, biên giới. Mỗi anh chị phụ trách Đội các cấp, mỗi cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp phải luôn trăn trở, tâm huyết xây dựng những chương trình, phong trào bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Tập trung mọi điều kiện nguồn lực và nhân lực chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và chăm sóc trẻ em.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Thay mặt đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thơm trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt, những lời dặn dò ân cần mà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành cho đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin được lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những lời phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch nước. Tuổi trẻ Nghệ An nói chung, các em thiếu niên, nhi đồng nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên học tập, rèn luyện, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà lưu niệm các đại biểu dự Đại hội và tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.