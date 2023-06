Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn thị xã Hoàng Mai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TX. Hoàng Mai.

Trong buổi sáng, đoàn đã đi kiểm tra mỏ đá của Xí nghiệp đá Hoàng Mai, thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam; mỏ đá của Nhà máy Xi măng Hoàng Mai; mỏ đá của Công ty Xi măng Nghi Sơn. Đoàn công tác cũng kiểm tra việc san lấp mặt bằng tại Dự án Trung tâm Thiết kế thời trang, phát triển phân phối sản phẩm và sản xuất hàng may mặc tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai do Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Hoàng Mai làm chủ đầu tư; kiểm tra một số mỏ đất san lấp trên địa bàn...

Đoàn kiểm tra một số dự án có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi kiểm tra tại thực địa, đoàn công tác đã có cuộc làm việc với UBND thị xã Hoàng Mai và đại diện một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn để nghe các kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Theo báo cáo của UBND thị xã Hoàng Mai, trên địa bàn thị xã hiện có 19 khu vực mỏ đã được cấp phép và 2 dự án được UBND tỉnh xác nhận cho phép thu hồi khoáng sản. Trong đó có 7 mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép; 12 mỏ do UBND tỉnh cấp phép khai thác. Tuy nhiên, trong những năm qua, các cơ quan, ban, ngành cũng đã kiểm tra và phát hiện một số tồn tại ở các điểm mỏ đã khai thác, như: Khai thác chưa đúng hồ sơ thiết kế, tại các mỏ khai thác xuất hiện một số mỏm đá treo nguy hiểm; một số đơn vị đã thực hiện khai thác trong phạm vi thuê đất, tuy nhiên, việc xây dựng các công trình như văn phòng, nhà điều hành, bãi tập kết vật liệu… chưa có thủ tục thuê đất theo quy định; một số mỏ trong quá trình khai thác, vận chuyển vẫn còn để phát tán bụi ra môi trường...

Sử dụng máy móc trong khai thác tại một mỏ đá trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Cụ thể, năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đề xuất UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 85.000.000 đồng đối với ông Nguyễn Cảnh Ngọc, ở khối 13, phường Quỳnh Xuân trong khi thi công san lấp mặt bằng dự án xây dựng Nhà máy in, thêu Dong A Decal Ha Noi Co.Ltd đã vận chuyển một số khối lượng đất, đá dư thừa đem đi bán làm vật liệu san lấp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngày 12/8/2022 UBND thị xã Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của 7 công ty đang khai thác khoáng sản trên địa bàn. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 2 đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Thành với số tiền 740 triệu đồng; Chủ tịch UBND thị xã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vận tải và Thương Mại Hùng Thành 7 triệu đồng...

Ngọn Mác Nác - một trong những mỏ đá chưa khai thác của Công ty Xi măng Nghi Sơn nằm quá gần Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã nghe kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (Chủ đầu tư của KCN Hoàng Mai I và II), liên quan đến vấn đề hiện nay xung quanh KCN Hoàng Mai I đang có một số mỏ đá khai thác hoạt động, có sử dụng nổ mìn gây rung chấn mạnh và tạo ra nhiều bụi mịn ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất của các nhà máy trong KCN, nhất là các nhà máy đều sản xuất công nghệ cao, yêu cầu khắt khe về môi trường cũng như độ ổn định, bằng phẳng tuyệt đối về nhà xưởng, thiết bị trong quá trình hoạt động.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I còn có một số mỏ đá có khoảng cách quá gần khu vực sản xuất, trong quá trình khai thác đã tạo nên rung chấn và bụi, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chính vì vậy, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành xem xét, đánh giá lại trữ lượng các khu vực đã khai thác, đồng thời xem xét không gia hạn giấy phép khai thác đối với một số mỏ đá gần hết hạn; chấm dứt hoạt động của một số mỏ đá hay không đưa một số mỏ vào khai thác, tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp...

Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành liên quan cũng đã cho rằng, cần phải xem xét những kiến nghị từ phía Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, bởi các điểm mỏ hầu hết được cấp phép từ lâu, đã gần hết hạn, trong khi hiện nay việc thu hút đầu tư chủ yếu tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất sạch, công nghệ hiện đại. Nếu không xem xét một cách kỹ càng thì sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và thị xã Hoàng Mai rà soát lại quy trình đối với các điểm mỏ đã được cấp phép nhưng chưa khai thác. Đối với những kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Hoàng Mai - Chủ đầu tư Dự án Trung tâm thiết kế thời trang, phát triển phân phối sản phẩm và sản xuất hàng may mặc tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, đề nghị được nổ mìn để san lấp mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vấn đề tận thu khoáng sản, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các ban, ngành cần phải xem xét đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, UBND thị xã Hoàng Mai cũng cần phải xem xét, rà soát, quản lý quy hoạch khoáng sản, tránh việc cấp phép tràn lan, vượt quá nhu cầu thực tế của thị trường, dẫn đến mất cân bằng. Việc thẩm định phương án khai thác mỏ cũng cần được thực hiện một cách kỹ càng, tránh việc khai thác quá cốt cho phép, ảnh hưởng đến môi trường, đến đời sống của nhân dân xung quanh khu vực.