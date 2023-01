Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An thăm, chúc Tết doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp Tết Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) - Ngày 18/1, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH Nghệ An.

Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH Nghệ An nói riêng, Tập đoàn TH nói chung là những đơn vị đã có những đóng góp nổi bật với tư cách là doanh nghiệp đi tiên phong về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với các dự án quy mô lớn, tạo ra những thay đổi lớn trong ngành sữa Việt Nam cũng như nền nông nghiệp và chế biến gỗ,…

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An với quy mô đầu tư 1,2 tỷ USD, trong đó trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao được ghi nhận kỷ lục có quy mô lớn nhất châu Á.

Với dự án sữa, TH đã tạo cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng hơn 1.600 lao động, trong đó có khoảng 1.000 lao động địa phương, kích thích tăng trưởng kinh tế địa bàn khi tiêu thụ các mặt hàng nông sản của nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Ngoài ra, một số dự án tiêu biểu khác cũng đang được triển khai hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xã hội như Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững với tổng mức đầu tư 1.896 tỷ đồng, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên với tổng mức đầu tư 1.177 tỷ đồng…, góp phần giúp TH luôn nằm trong top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất toàn tỉnh.

Trong những năm qua, song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn TH luôn là đơn vị có nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau như quyên góp tiền, đồng hành với người dân tại các huyện chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt; chương trình Nhà vệ sinh cho em trong khuôn viên trường học của các em học sinh dân tộc thiểu số tại các trường, điểm trường khó khăn các xã biên giới; tham gia đóng góp ủng hộ Tết Vì người nghèo. Các hoạt động trên đều thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn đáng trân trọng.

Chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty CP Thực phẩm sữa TH và các công ty thành viên của Tập đoàn TH, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Thực phẩm sữa TH và các công ty thành viên của Tập đoàn TH đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến ở khu vực miền Tây Nghệ An và mở ra hướng đi mới trong phát triển không chỉ cho Nghệ An mà cả nước. Hệ sinh thái sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TH tại Nghệ An đóng góp và tạo nên dấu ấn rất tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời trân trọng cảm ơn các đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn TH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn trong năm 2023, Công ty CP Thực phẩm sữa TH và các công ty thành viên của Tập đoàn TH sẽ phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa sản xuất kinh doanh, đặc biệt là mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra một số địa bàn ở miền Tây Nghệ An, ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển nền nông nghiệp, lâm nghiệp, hạ tầng trọng điểm của tỉnh, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của Nghệ An.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ điện tử JuTeng tại thị xã Hoàng Mai.

Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt là chủ đầu tư Khu Công nghiệp Hoàng Mai I. Tính đến tháng 12/2022, khu công nghiệp này đã thu hút được 4 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 262 triệu USD; trong đó có các dự án lớn như: Dự án sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của Tập đoàn JuTeng (Đài Loan) với tổng mức đầu tư 200 triệu USD, dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Lợi với tổng mức đầu tư 56 triệu USD, hiện đều đang trong quá trình xây dựng nhà máy để đi vào sản xuất trong thời gian tới.

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng phát triển hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cũng đã luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực tại địa bàn thị xã Hoàng Mai cũng như trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu trước các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao sự đóng góp của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư trong năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD của Nghệ An, đưa tỉnh lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, nhấn mạnh vai trò của thị xã Hoàng Mai trong chiến lược, tầm nhìn, định hướng phát triển của tỉnh xây dựng một cực tăng trưởng ở cực Bắc Nghệ An và khu vực kinh tế động lực Nam Thanh - Bắc Nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị trong năm 2023, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tiếp tục phối hợp với tỉnh hoàn thiện các thủ tục có liên quan để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Dự án Khu Công nghiệp Hoàng Mai II; đồng thời thị xã Hoàng Mai cần tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà đầu tư; mong muốn thị xã Hoàng Mai nói riêng, Nghệ An nói chung sẽ luôn là “tổ ấm” cho sự phát triển của các doanh nghiệp, góp phần phát triển cực Bắc của tỉnh và cả tỉnh Nghệ An.

Tại các nơi đến thăm, chúc Tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn và vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của nhà đầu tư.

Đặc biệt, trong năm nay, tỉnh sẽ tập trung để khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ vận chuyển container và tuyển dụng, đào tạo lao động trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp; nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư.