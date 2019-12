Quân khu 4 và 6 tỉnh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân

Sáng 23/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu, về phía tỉnh Nghệ An các có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết.

Lữ đoàn tăng thiết giáp 206 và Sư đoàn bộ binh 324 của Quân khu phối hợp bộ đội địa phương Thị xã Hoàng Mai phối hợp tác chiến tiêu diệt địch đổ bộ đường biển. Ảnh tư liệu

Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở đúng pháp luật; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; công tác dân vận, chính sách xã hội và hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và Quân khu không ngừng được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Thắng Quân khu đã tổ chức cho hơn 30 đơn vị hành quân về các địa phương làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 775 lượt người; điều động hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho các địa phương vùng thiên tai với số tiền hàng tỷ đồng...

Bộ Tư lệnh QK4 và 6 tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2020. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Trong đó, Quân khu 4 và 6 tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện các chiến lược về Quốc phòng, An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, xã hội của cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương./.