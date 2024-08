Xã hội Quỳ Hợp tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng nước máy Hơn 1 tháng sau khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường trên thượng nguồn sông Nậm Huống, huyện Quỳ Hợp tiếp tục có văn bản khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng nguồn nước mua của nhà máy nước. Đồng thời, tiếp tục đề nghị phía nhà máy nước di dời điểm lấy nước thô đầu vào.

Khuyến cáo người dân tìm nguồn nước khác thay thế

Ngày 13/8, một lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, địa phương vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại Trạm cấp nước, nhà dân trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp.

Trước đó, ngày 25/7, đơn vị này đã lấy tổng số 6 mẫu nước, gồm mẫu 1 mẫu nước tại vòi đầu ra sau xử lý tại trạm cấp nước và 5 mẫu nước tại nhà dân trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp. Những mẫu nước này được tiến hành thử nghiệm 33 thông số theo năng lực của CDC Nghệ An.

Đến ngày 9/8, kết quả xét nghiệm cho thấy, 1 mẫu nước tại trạm cấp nước và 4 mẫu lấy tại nhà dân đạt các thông số; có 1 mẫu lấy tại nhà dân không đạt, với thông số không đạt là độ đục 2,21 NTU, trong khi ngưỡng giới hạn cho phép là 2 NTU. Còn các thông số kim loại nặng và hợp chất hữu cơ có chứa Nitơ trong mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, trong 33 thông số nói trên, lại không có chỉ tiêu xét nghiệm về Asen. Trong khi đó, đây là một trong những thông số nhiều lần vượt ngưỡng cao, khi cơ quan chức năng lấy mẫu nước ở thượng nguồn sông Nậm Huống để tiến hành xét nghiệm. Nậm Huống chính là nguồn nước thô đầu vào của trạm cấp nước. Trong lần lấy mẫu nước mới nhất vào ngày 8/7 ở thượng nguồn Nậm Huống, chỉ tiêu Asen vượt ngưỡng cho phép 5,4 lần.

Cũng trong ngày 9/8, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quỳ Hợp, đã ký văn bản về việc hạn chế sử dụng nguồn nước của Nhà máy nước thị trấn và tại sông Nậm Huống trong sinh hoạt gửi khối trưởng các khối và các đoàn thể trên trên địa bàn.

Văn bản này thực hiện theo Công văn ngày 07/08/2024 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc kiểm tra, xử lý vụ việc Báo Nghệ An điện tử phản ánh. Nội dung công văn nêu: “Báo Nghệ An điện tử ngày 12/07 có bài "Nỗi lo nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm của hàng nghìn hộ dân Quỳ Hợp" phản ánh: Từ nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng như người dân ở thị trấn thường xuyên kiến nghị phía nhà máy nước đổi nguồn nước đầu vào để bán cho người dân sinh hoạt, bởi dòng Nậm Huống đã bị ô nhiễm. Thời gian gần đây, người dân càng thêm hoang mang khi thượng nguồn dòng sông này bị bức tử, cá chết hàng loạt”.

Chính vì vậy, UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Quỳ Hợp tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng nguồn nước của nhà máy nước thị trấn và tại sông Nậm Huống trong sinh hoạt.

“UBND thị trấn yêu cầu ban cán sự 16 khối tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân, trên loa phát thanh các khối cho nhân dân được biết, hạn chế sử dụng nguồn nước của nhà máy nước thị trấn và sông Nậm Huống trong sinh hoạt. Đồng thời, sử dụng một số nguồn khác thay thế như nước đóng chai, giếng khoan và một số nguồn nước đảm bảo vệ sinh khác. Khẩn trương khắc phục vệ sinh nguồn nước, khơi thông dòng chảy làm sạch môi trường nước”, văn bản của UBND thị trấn Quỳ Hợp nêu.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp, có khoảng 2.400 hộ dân đang phải mua nước sinh hoạt của Trạm Cấp nước thị trấn Quỳ Hợp.

“ Trước khi Báo Nghệ An phản ánh, ngay từ đầu năm 2017, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có xảy ra vỡ đập bể lắng của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh và cá chết dọc suối Nậm Huống thuộc các xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang; vấn đề nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm của hàng nghìn hộ dân đã được đặt ra, nhất là nguồn nước đầu vào của Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Quỳ Hợp. Ông Quán Vi Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

Sông Nậm Huống đoạn gần điểm lấy nước thô đầu vào. Ảnh: Tiến Hùng

“UBND huyện Quỳ Hợp đã nhiều lần kiến nghị Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan xử lý và chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An (chủ sở hữu Nhà máy nước Quỳ Hợp) di dời nguồn nước đầu vào (từ suối Nậm Huống sang vị trí suối Nậm Choọng, điểm kết nối đầu vào tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, đã được khảo sát, lựa chọn địa điểm, phân tích mẫu đạt tiêu chuẩn cho phép). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh xem xét và Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An vẫn chưa di dời nguồn nước đầu vào như UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị. Việc đề nghị trên được thể hiện bởi Công văn số 544/UBNDTNMT ngày 10/7/2018 của UBND huyện về việc đề nghị sớm di dời nguồn nước đầu vào Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp; Công văn số 774/UBND-TNMT ngày 11/9/2019 về việc khuyến cáo nguồn nước đầu vào Trạm Cấp nước thị trấn Quỳ Hợp bị ô nhiễm kim loại nặng vượt quy chuẩn; Công văn số 1510/STNMTNBHĐ ngày 28/3/2018 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết nguồn nước thô đầu vào đối với Trạm Cấp nước huyện Quỳ Hợp; Công văn số 4829/STNMT-NBHĐ ngày 30/8/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc chất lượng nguồn nước thô cấp nước cho Trạm Cấp nước Quỳ Hợp lần 2”, công văn trả lời của UBND huyện Quỳ Hợp nêu.

Tiếp tục đề nghị di dời nhà máy nước

Theo lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp, thời gian gần đây, vấn đề nguồn nước đầu vào của Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp lại được sự quan tâm của nhân dân, cụ thể, vào ngày 01/07/2024 UBND huyện nhận được thông tin phản ánh qua Facebook “Hoàng Hưng” về việc cá chết tại khu vực suối chảy qua xóm Bản Cải, xã Châu Thành.

UBND huyện Quỳ Hợp đã có báo cáo nhanh về việc cá chết bất thường dọc suối Nậm Huống gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành giúp UBND huyện tìm ra nguyên nhân hiện tượng cá chết trên; ban hành Công văn số 259/UBND-TNMT ngày 03/07/2024 về việc hạn chế sử dụng nguồn nước suối Nậm Huống gửi UBND các xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang, thị trấn Quỳ Hợp và Nhà máy nước Quỳ Hợp. Đồng thời, UBND huyện Quỳ Hợp phối hợp với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện tiến hành kiểm tra, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cá chết trên.

Lõi lọc tại một nhà dân chuyển qua màu đen sau thời gian ngắn. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi có thông tin Báo Nghệ An điện tử phản ánh, UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế phối hợp UBND thị trấn Quỳ Hợp, đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường cho thấy, phản ánh nội dung trên là có thật.

Về vấn đề thời gian gần đây có hiện tượng cá chết trên suối Nậm Huống, UBND huyện đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện để tìm ra nguyên nhân, đồng thời, đã báo cáo kết quả kiểm tra và nguyên nhân bước đầu cho HĐND huyện liên quan đến vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Thiếc Hà An để HĐND huyện, cử tri được biết tại Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 15/7/2024. Ngày 26/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5136/STNMT-BVMT về việc xử lý vụ việc cá chết bất thường tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Trong đó có kết luận: Việc Công ty TNHH Thiếc Hà An bơm nước thải từ hầm lò (sau khi xử lý lắng qua các bể lắng) thải vào hang casto (moong khai thác quặng thiếc cũ của Công ty CP Kim Loại màu Nghệ Tĩnh) và tự chảy ra ở đầu nguồn suối Bắc, xã Châu Thành còn bám màu vàng sẫm ở khe và mương thoát nước mưa của Công ty TNHH Thiếc Hà An (đã được ghi nhận tại Biên bản ngày 2/7/2024 gồm đại diện UBND huyện Quỳ Hợp, xã Châu Thành và Công ty TNHH Thiếc Hà An) là có thật.

Bể lọc tại Trạm Cấp nước Quỳ Hợp. Ảnh: Tiến Hùng

Kết quả mẫu nước cho thấy: Một số thông số vượt quy chuẩn cho phép do công ty bơm vào hang casto (moong khai thác quặng thiếc cũ của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh), chảy ra đầu nguồn suối Bắc (sông Nậm Huống), xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, đây là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe, suối tại thời điểm lấy mẫu.

UBND tỉnh sau đó cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp và các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo không để xảy ra các trường hợp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện gây ra các sự cố làm ô nhiễm môi trường như vụ việc đã xảy ra; Xây dựng báo cáo đầy đủ, chi tiết về vụ việc trên; trong đó có nội dung rà soát, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 10/8/2024.

Về giải pháp trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý đối với Công ty TNHH Thiếc Hà An - đơn vị đã để xảy ra tình trạng xả thải vào đầu nguồn suối Nậm Huống (đây là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe, suối tại thời điểm lấy mẫu) gây hiện tượng cá chết trên.

“Để xử lý dứt điểm, tránh tình trạng hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của nhân dân thị trấn (người dân đang sử dụng nguồn nước máy để sử dụng để sinh hoạt, ăn uống) khi phải sử dụng nguồn nước thô đầu vào suối Nậm Huống, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, Công ty CP Cấp nước Nghệ An di dời nguồn nước đầu vào sang vị trí suối Nậm Choọng, điểm kết nối đầu vào tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, đã được khảo sát, lựa chọn địa điểm, phân tích mẫu đạt tiêu chuẩn cho phép”, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp nói.

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là đối với các công ty khai thác quặng thiếc đầu nguồn suối Nậm Huống, đặc biệt là Công ty TNHH Thiếc Hà An có xả thải (là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe, suối Nậm Huống) gây cá chết trong thời gian vừa qua./.