Thị trường Sáng 22/10, giá vàng trong nước giảm bao nhiêu? Rạng sáng 22/10, giá vàng thế giới giảm mạnh gần 300 USD/ounce chỉ trong một phiên. Biến động mạnh kéo giá vàng trong nước giảm sâu sau nhiều tuần tăng nóng.

Theo Kitco News, thị trường vàng đã trải qua cú sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2013 khi hợp đồng kỳ hạn tháng mất hơn 5,39% trong một ngày.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8h30 phút sáng nay ngày 22/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.116 USD/ounce, giảm mạnh hơn 242,45 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng kéo dài của giá vàng không thể duy trì mãi và việc điều chỉnh là tất yếu khi lực mua yếu dần.

Theo phân tích của FactSet, việc giá vàng liên tục lập đỉnh đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều, hoạt động chốt lời lan rộng khiến giá vàng giảm nhanh và mạnh. Với những người giao dịch lâu năm, đây không phải cú sốc bất ngờ mà là giai đoạn tất yếu của chu kỳ thị trường.

Đà tăng không kèm theo điều chỉnh trước đó khiến giá vàng tích tụ rủi ro cao. Khi dòng tiền rút ra, giá vàng nhanh chóng sụp đổ, tạo nên mức giảm sâu hiếm thấy trong hơn 10 năm qua.

Theo chiều giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước sáng 22/10 cũng giảm mạnh.

Giá vàng miếng SJC ở Hà Nội và TP.HCM được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giao dịch 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở 147 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết giao dịch 146 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,9 triệu đồng/lượng chiều mua - giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng 22/10 cũng giảm mạnh.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết vàng nhẫn SJC 9999 ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch mua – bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng rồng Thăng Long đạt 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji ghi nhận giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 xuống 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng đang ở giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Dù thế giới giảm sâu, nhu cầu trong nước vẫn cao khiến giá vàng nội duy trì mức kỷ lục. Giới phân tích dự báo, giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong ngắn hạn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.