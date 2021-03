Sao gốc Á làm nên lịch sử tại Quả cầu vàng nhận giải thưởng ‘Phụ nữ của năm’

Năm 2020, Awkwafina gây tiếng vang toàn cầu với tượng vàng dành cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc” tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong “The Farewell”. Cô làm nên lịch sử tại lễ trao giải tiền Oscar uy tín nhất khi trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng ở hạng mục dành cho nữ diễn viên chính của phim điện ảnh.

Mới đây, cô được Glamour trao giải thưởng “Phụ nữ của năm” năm 2021 (2021 Women of the Year Awards), đồng thời xuất hiện trên trang bìa của tạp chí trực tuyến dành cho phụ nữ đình đám nước Mỹ.

Awkwafina là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm tháng Ba của Glamou. Trong cuộc phỏng vấn với Glamour, nữ diễn viên 33 tuổi tiết lộ, để có được bản thân như hiện tại, cô phải mất nhiều năm mới nhận ra rằng, cô ấy phải chấp nhận cá tính của mình sau quá trình lớn lên với cảm giác như một kẻ bị ruồng bỏ.

“Cảm thấy khác biệt làm cảm xúc thường trực của tôi. Khi nói chuyện với nhiều đứa trẻ, hóa ra chúng cũng cảm thấy như vậy. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến những đứa trẻ đó là những cá tính đó sẽ làm họ trở nên khác biệt, dù có thể bây giờ họ chưa thể nhìn nhận được điều đó. Tôi đã ước bản thân tự nhận ra sự thật đó sớm hơn”, Awkwafina nói.

Ngôi sao gốc Á tuyên bố, chính tài năng và sự sáng tạo đã cứu vớt cuộc đời cô. Nó cho cô hy vọng, truyền cho cô ý thức về bản thân vốn bị thiếu hụt khi còn là một đứa trẻ. “Cả đời tôi luôn mong muốn thay đổi trò chơi. Khi chúng ta dám làm như vậy, chúng ta sẽ tạo ra trò chơi tốt hơn và điều thú vị là trò chơi sẽ luôn thay đổi. Điều cuối cùng rút ra là thế giới là của bạn để thay đổi và tạo ra tác động”, cô chia sẻ thêm.

Awkwafina là sao gốc Á đầu tiên nhận giải nữ chính xuất sắc tại Quả cầu vàng. Trải lòng về khoảnh khắc tạo ra kỳ tích tại Quả cầu vàng 2020, Awkwafina cho biết: “Đôi khi bạn không muốn trở thành người đầu tiên, còn hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn thế. Đối với tôi, khi nhìn thấy những người giống mình trên truyền hình, tôi nghĩ thế giới rộng mở và mình cũng có thể như vậy. Tôi muốn làm sạch vùng đất này để khi thế hệ mới xuất hiện, họ có một sân chơi vui vẻ và có điều kiện để dễ dàng phát triển”.

Awkwafina tên thật là Nora Lum, sinh ngày 2/6/1988, là diễn viên/rapper người Mỹ gốc Á. Cô được sinh ra tại New York trong một gia đình có bố là người Mỹ gốc Hoa, còn mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Trước khi gây tiếng vang với "The Farewell", cô chủ yếu đóng cái vai phụ trong “Dude”, “Ocean's 8”, “Crazy Rich Asians”, “Jumanji: The Next Level”…

Nữ diễn viên trong phim "The Farewell". Ngoài ra, nữ diễn viên 8x còn được biết đến với vai trò rapper (ca khúc "My Vag" năm 2014 nhận hơn 6 triệu người xem trên YouTube), dẫn chương trình (sao Mỹ gốc Á thứ hai làm MC Saturday Night Live) và viết lách (cuốn “Awkwafina's NYC” về hướng dẫn du lịch New York được phát hành vào năm 2015).

Awkwafina còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công khai bày tỏ ủng hộ “Time's Up” - một phong trào do những người nổi tiếng Hollywood khởi xướng chống lại quấy rối tình dục - hay phong trào thúc đẩy sự cần thiết của nữ giới trong những vai trò đạo diễn và chống lại những định kiến của truyền thông về người châu Á…