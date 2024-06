Sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nữ sinh Nghi Lộc bị tai nạn trên đường đi thi môn Toán

Nữ thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 2 được bố chở đến điểm thi không may gặp tai nạn giao thông khiến lỡ thời gian tham gia thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024.

Trước đó, trong lúc di chuyển đến điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 2, thí sinh Nguyễn Thị Đông (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nghi Lộc 2) cùng bố của mình đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường N5, huyện Nghi Lộc.

Vụ tai nạn đã khiến cho em Đông và bố của em bị thương nặng và phải vào Bệnh viện 115 để cấp cứu. Trong buổi thi Toán chiều nay, em Đông đã không thể đến được điểm thi.

Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ, lực lượng công an vào Bệnh viện 115 nắm bắt tình hình, xử lý vụ tai nạn. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thi huyện Nghi Lộc, các tổ chức đoàn thể khác cũng đã đến bệnh viện để động viên, thăm hỏi sức khỏe của hai bố con thí sinh Đông.

Về sự việc đáng tiếc này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sáng nay, em Đông đã hoàn thành môn thi Ngữ văn. Nếu em có nguyện vọng tiếp tục thi những môn còn lại để đạt điểm cao, làm căn cứ để xét tuyển vào các trường Đại học thì Ban chỉ đạo thi tiếp tục vận động, động viên em cố gắng để đến trường thi. Tuy nhiên, nếu vì sức khỏe của em chưa đảm bảo thì Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ hướng dẫn cho Trường THPT Nghi Lộc 2 làm hồ sơ thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp cho em.

Cũng theo ông Hoàn, đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài trường thi, tuy nhiên ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho thí sinh tiếp tục dự thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời chỉ đạo 70 điểm thi phối hợp cùng Ban chỉ đạo thi các huyện tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các thí sinh dự thi; đặc biệt là những điểm thi nằm trên các trục đường giao thông lớn, hay xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời nhắc nhở học sinh chủ động đến trường thi sớm hơn để xử lý những sai sót hoặc tình huống phát sinh.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi tỉnh Nghệ An, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán 36.551 em, tổng số thí sinh vắng thi không lý do là 53; Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.