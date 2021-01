Sinh viên Trường Đại học Vinh đi thực tế tại Báo Nghệ An

Sáng 28/1, sinh viên ngành Báo chí – Trường Đại học Vinh đến thực tế và học tập tại Báo Nghệ An.

Đây là hoạt động đã được duy trì nhiều năm nay nhằm tạo điều kiện để sinh viên đang theo học ngành Báo chí tại Trường Đại học Vinh được trực tiếp tìm hiểu về quy trình làm báo và các kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp.

Tại buổi tham quan, các em được nghe đại diện Báo Nghệ An chia sẻ về quá trình 60 năm thành lập và phát triển của đơn vị.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên giới thiệu về quá trình phát triển của Báo Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An vẫn luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên chiếc nôi báo chí cách mạng, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân Nghệ An.

Từ giai đoạn 2011 đến nay, Báo đã tập trung đổi mới toàn diện, từ công tác điều hành, bố trí, sắp xếp đội ngũ, dây chuyền làm báo đến cơ chế quản lý, đầu tư trang thiết bị kết hợp áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến mặt báo, nâng cao chất lượng và số lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử; thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ. Thương hiệu của tờ báo ngày càng được khẳng định với hàng trăm giải báo chí uy tín.

Riêng trong năm 2020, Báo Nghệ An có 63 giải báo chí ở cấp Trung ương và địa phương (gần gấp đôi so với năm 2019), trong đó có giải Ba giải Báo chí Quốc gia. Trước đó, Báo Nghệ An cũng đã nhiều năm có giải ở Giải Báo chí Quốc gia, trong đó có một giải A.

Tại cuộc nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cũng đã đề cập đến vấn đề phát triển báo chí trong thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội phát triển.

Giới thiệu về mô hình hoạt động của Tòa soạn hội tụ. Ảnh: Mỹ Hà