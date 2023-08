Sớm tháo gỡ khó khăn, giải ngân nguồn vốn dự án phát triển dược liệu vùng miền Tây

Dự án phát huy tiềm năng vùng miền Tây

Người dân bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông có truyền thống nấu rượu từ men của 36 loại thảo dược lấy từ rừng. Bà Hà Thị Tình ở bản Thái Sơn 1 cho biết, để có được số dược liệu ủ men lá, bà phải đi vào rừng sâu mới có thể hái đủ số lượng và chủng loại. Trong đó, có nhiều loài cây dược liệu ngày càng khan hiếm như sa nhân, cam thảo, gừng gió, riềng rừng, sâm cau...

“Nhiều năm nay, nguồn cây dược liệu lấy từ rừng đã giúp gia đình có việc làm, có nguồn thu nhập từ việc ủ men lá. Mong địa phương, các cấp, ngành giúp người dân bảo tồn, trồng các loại cây quý để tạo kế sinh nhai lâu dài, bền vững cho bà con… Nếu không, nguồn dược liệu tự nhiên theo thời gian khai thác nhiều cũng sẽ cạn kiệt” - bà Tình bộc bạch.

Thực tế cho thấy, nếu địa phương và người dân bảo tồn, nhân giống được các cây dược liệu quý sẽ tạo được thu nhập, việc làm bền vững, “sống được” với rừng. Ví như xã Yên Hoà, huyện Tương Dương, từ năm 2021 đến nay xây dựng mô hình trồng cây khôi nhung tía dưới tán rừng. Đến nay đã có 15 người dân thành thạo kỹ thuật trồng, chăm sóc cây khôi nhung tía, cho năng suất đạt 8,5 tấn lá tươi/ha. Lá cây khôi nhung tía được thu mua với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg lá tươi, 180.000 - 250.000đồng/kg lá khô, mỗi ha sẽ cho thu lợi nhuận trên 40 triệu đồng/vụ thu hoạch. Mỗi năm có thể thu hoạch 2 - 3 lần.

Toàn huyện Tương Dương có khoảng hơn 222.000 ha rừng, với sự đa dạng của nguồn cây dược liệu, việc phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là một trong những định hướng của địa phương. Tương tự, ở các địa phương miền Tây khác, tiềm năng về cây dược liệu là rất lớn, nhất là Kỳ Sơn với nhiều loài đặc hữu như sâm puxailaileng, sâm bảy lá một hoa, hà thủ ô đỏ, hoàng tinh cách, hoàng tinh hoa đỏ, sì to… Tại huyện này, chỉ tính riêng cây bo bo có hơn 1.000ha, đang là cây dược liệu nằm trong danh mục lâm sản phụ không được phép khai thác, dù loại cây này hàng năm đem lại cho các hộ dân thu nhập hàng chục triệu đồng. Nếu được quy hoạch cây bo bo vào vùng trồng, chế biến dược liệu thì sẽ là một trong nhiều loài cây xoá nghèo cho người dân bản địa.

Những băn khoăn về phát triển kinh tế từ cây dược liệu ở miền Tây đã bắt đầu được gợi mở khi Trung ương triển khai giải ngân vốn đầu tư công 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 từ năm 2022.

Ở Nghệ An có Dự án “Hạng mục đầu tư vùng trồng dược liệu quý” giai đoạn 2021 - 2025, thuộc Tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án này được triển khai sẽ giúp phát huy tiềm năng to lớn về khai thác nguồn dược liệu cho sự phát triển kinh tế, cũng như bảo tồn đa dạng sinh học của vùng miền Tây. Tổng kinh phí của dự án cho cả giai đoạn là 229 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 68 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 96 tỷ đồng, vốn huy động khác là 65 tỷ đồng.

Đến nay, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phân bổ 28,733 tỷ đồng vốn đầu tư tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/10/2022 cho giai đoạn 2021-2025.

Có thể thấy, đây là sự chuyển động tích cực, mang lại niềm hy vọng lớn cho người dân các huyện miền Tây trong sự phát triển kinh tế gắn với trồng, chế biến, bảo tồn cây dược liệu vốn sẵn có ở địa phương.

Song, đến 31/7/2023, dự án này vẫn chỉ mới dừng lại ở phân bổ vốn, tiến độ giải ngân đạt 0% do vướng mắc về tiêu chí quy mô diện tích và kinh phí cho từng địa phương.

Năm 2018, nhằm phát huy thế mạnh về dược liệu và xây dựng tỉnh Nghệ An thành vùng trồng và chế biến dược liệu với quy mô công nghiệp, công nghệ cao, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể dược liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 03/4/2018).

Quy hoạch các vùng rừng có cây dược liệu mọc tự nhiên tại 3 vùng sinh thái là vùng núi cao, vùng núi trung bình, vùng thấp và đồng bằng để khai thác bền vững 17 loài, hoặc nhóm loài có tiềm năng tạo nguồn dược liệu làm thuốc. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng cây dược liệu tập trung của Nghệ An là 885 ha, 60% diện tích và sản lượng đảm bảo tiêu chuẩn GACP-WHO. Đến năm 2030, tăng diện tích trồng lên 950 ha, 100% diện tích và sản lượng đạt GACP-WHO, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng dược liệu trong tỉnh.