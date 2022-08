Sông Lam Nghệ An có phụ thuộc vào Olaha hay không?

(Baonghean.vn) - Cho đến vòng 10 V.League 1-2022, trong tất cả các trận đấu, Sông Lam Nghệ An đều ghi được bàn thắng, kể cả các trận hòa và thua. Vậy nhưng đến vòng 11 được thi đấu trên sân Vinh trước đối thủ Đông Á Thanh Hóa, đội bóng của HLV Huy Hoàng lại lần đầu tiên không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa rất đáng tiếc và đáng nói? Vì sao vậy?

Trước hết, đối thủ Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu này chủ trương chơi phòng ngự số đông với 2 trung vệ ngoại gồm “người quen cũ” từng thi đấu cho SLNA là Gustavo và Victor nên gần như bịt chặt mọi hướng tấn công của chủ nhà, nhất là những tình huống bóng bổng. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An do thiếu vắng Olaha nên Văn Đức được giao nhiệm vụ đá cặp cùng Oseni, để lại vị trí tiền vệ cho cầu thủ trẻ Văn Việt. Nhìn chung, đây là một trận đấu nhạt nhòa của đội chủ sân Vinh dù họ chủ động thế trận, cầm bóng nhiều nhưng hoàn toàn bế tắc trước lối phòng ngự kín kẽ do ông Petrovic giăng sẵn.

Trận đấu đầu tiên ở mùa giải này Sông Lam Nghệ An không ghi được bàn thắng, lý do dễ thấy nhất là do đội bóng thiếu cùng lúc 3 trụ cột: Ojong Mark, Văn Khánh và Olaha. Trong 3 nhân tố trụ cột nói trên, Ojong Mark và Văn Khánh từng vắng mặt nhiều trận nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn “nổ súng” đều đặn. Vậy chắc chắn, lý do chủ yếu là do thiếu chân sút Olaha khi tiền đạo này thường di chuyển rộng, phá sức đối phương, là đối tác ăn ý với Văn Đức từ nhiều mùa bóng (bàn thắng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy mới đây là một ví dụ sinh động). Điều nữa cần nói thêm, Olaha là mẫu cầu thủ hoạt động độc lập, không tỏ ra ăn ý với người đá cặp là Oseni nhưng lại rất “kết” với những cú tạt bóng từ 2 cánh của Sông Lam Nghệ An như bàn thắng của cầu thủ này trong trận thắng TP. Hồ Chí Minh từ cú tạt của Đình Hoàng bên cánh phải.

Thực ra, trong số 13 bàn thắng SLNA ghi được trong 10 trận trước đó, Olaha chỉ ghi được 2 bàn dù cầu thủ này góp công rất quan trọng trong lối chơi chung. Người đá cặp với Olaha là Oseni (thi đấu cho SLNA từ vòng 4) nhưng đã đóng góp tới 3 bàn thắng. Các bàn thắng còn lại do công của Ngọc Hải, Sỹ Hoàng, Văn Khánh, Basit (mỗi người 1 bàn) Văn Đức 2 bàn, Xuân Mạnh 2 bàn. Hiện tại, SLNA có tới 8 cái tên lập công (Basit hiện đã rời đi) nên nếu nói rằng, do thiếu Olaha nên đội bóng bất lực, bế tắc xem ra không hoàn toàn thuyết phục?

Xem lại các bàn thắng của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này, có thể thấy chỉ 3 trong số đó được thực hiện từ tình huống cố định (Ngọc Hải, Olaha, Văn Khánh), tấn công cánh và biên với các tình huống kiến tạo của Đình Hoàng, Sỹ Hoàng, Văn Cường… để Olaha, Oseni, Xuân Mạnh băng vào dứt điểm, tấn công trung lộ với các bàn thắng của Văn Đức, Sỹ Hoàng… Là để thấy Sông Lam Nghệ An từng có nhiều giải pháp, nhiều công thức ăn bàn mà hoàn toàn không phụ thuộc vào một cá nhân nào? Vậy nên việc Sông Lam Nghệ An không ghi bàn trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa do thiếu Olaha là một trong những nguyên nhân, chứ hoàn toàn không phải là tất cả nếu như Ban huấn luyện có cách bố trí nhân sự phù hợp hơn chăng?

Trận tới, SLNA tới làm khách trên sân Thiên Trường, thi đấu trước một đội bóng đang có tâm lý tốt sau trận thắng TP. Hồ Chí Minh ở vòng 11, nên sẽ gặp vô vàn khó khăn, hoàn toàn không giống với thế trận bất lực trước Đông Á Thanh Hóa như vừa nêu. Nếu Văn Đức không thực sự tạo ra được áp lực trực tiếp lên hàng thủ đội chủ nhà như Olaha từng làm được thì nên chăng vẫn để ngôi sao này thi đấu ở hàng tiền vệ như sở trường, thay vào đó là một tiền đạo nội như Phúc Tịnh hoặc Xuân Đại? Nếu Văn Đức vừa tham gia phòng ngự tốt, vừa là cầu nối chuyển trạng thái tốt như lâu nay thì cơ hội tấn công, phản công sẽ mở ra. Lúc đó, Sông Lam Nghệ An có thể lần lượt sử dụng các bài đánh biên khi Đình Hoàng, Sỹ Hoàng dâng cao và Văn Đức, Xuân Mạnh, Oseni chính là các “điểm cắt” quan trọng để dứt điểm như họ từng làm được lâu nay.

Hãy để Văn Đức hoạt động không chỉ bên cánh trái mà cả ở trung lộ với vũ khí sút xa sở trường, khi cần có thể là điểm đến của những đường chuyền vượt tuyến, ra sau lưng hàng thủ đối phương để cầu thủ này bứt tốc, ghi bàn…

Mong rằng, trong thế khó từ trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa, trong khi Olaha chưa trở lại, SLNA bắt buộc phải tìm ra con đường đi vào khung thành đối phương bằng các vũ khí lợi hại đang ém sẵn. Oseni rất nhanh, rất hiệu quả, là trung phong số 1 nhưng không phải là cầu thủ có thể “gánh team” cho SLNA lúc này mà cần sự chia lửa từ nhiều vị trí khác nhau. Có thể là Văn Đức hay Xuân Mạnh, là sự đột biến nào đó từ dàn trẻ U18, U19 chăng?