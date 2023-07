Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận mở màn giai đoạn 2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Bộ đôi tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến và Mạnh Quỳnh giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu mở màn Giai đoạn 2 V.League 2023. Cuộc đọ sức được diễn ra trên sân Vinh vào lúc 18h00 ngày 15/7.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi giúp đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng 13, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng vang dội trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC. Tuy nhiên chiến thắng đó không đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật chen chân được vào nhóm 8 đội. Vì vậy, bước sang giai đoạn 2, đội chủ sân Vinh buộc phải thi đấu để tranh suất trụ hạng. Để tránh rơi vào thế nguy hiểm, Sông Lam Nghệ An cần phải giành được ít nhất 7 điểm ở giai đoạn này. Và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là rào cản đầu tiên mà thầy trò Phan Như Thuật cần phải vượt qua.

Xuân Tiến góp công lớn vào chiến thắng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên đội chủ sân Vinh gặp đôi chút bất lợi khi Soladio bị căng cơ, không thể thi đấu. Tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương là người được chọn để thay thế. Đây là trận đấu đầu tiên cầu thủ này được góp mặt trong đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra hậu vệ trẻ Vương Văn Huy cũng được ra sân để thay thế cho Mai Sỹ Hoàng.

Bên kia chiến tuyến Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 3 sự bổ sung mới so với trận đấu thuộc vòng 11 trên sân Vinh. Bộ 3 tân binh, Huỳnh Tấn Tài, Brendon, Green Daniel được tin dùng ngay từ đầu.

Do đang cần điểm số để củng cố thứ hạng, vì thế cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Dẫu vậy các tình huống lên bóng của đội chủ sân Vinh vẫn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn so với đối phương. Phút thứ 6, Olaha nhận bóng thuận lợi bên cánh trái, tiền đạo Nigeria thực hiện pha bứt tốc nhưng đường căng ngang cuối cùng của cầu thủ này không qua được hậu vệ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vuột mất cơ hội mở điểm cho Sông Lam Nghệ An.

Sau tình huống nguy hiểm tạo được, Sông Lam Nghệ An bắt đầu lấy lại nhịp độ để chơi bóng. Các pha tấn công từ hai cánh của đội bóng xứ Nghệ tỏ ra khá mạch lạc, điều đó khiến cho khung thành của Patrik Lê Giang không ít lần gặp sóng gió.

Tình huống đáng chú ý diễn ra ở phút 15, Vương Văn Huy thực hiện pha lên bóng bên cánh trái vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, rồi tung đường chuyền chính xác cho Trần Đình Tiến. Tuy nhiên từ khoảng cách hơn 10m, tiền vệ mang áo số 15 đã dứt điểm vọt xà.

Trong khoảng thời gian hơn nửa hiệp đấu thứ nhất, hậu vệ Vương Văn Huy là cầu thủ đã để lại ấn tượng khá mạnh. Cầu thủ sinh năm 2001 với lối đá tốc độ, hiện đại đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của đội khách. Phút 28, chính cầu thủ này đã mang về pha đá phạt bên cánh trái gần với khu vực cấm địa đối phương, nhưng trước tình huống cố định được xem là khá thuận lợi, đồng đội đã không thể cụ thể hoá thành bàn thắng.

Olaha sở hữu nhiều cơ hội, nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Ảnh: Chung Lê

Cũng trong hiệp đấu thứ nhất, Sông Lam Nghệ An chỉ chơi với 1 ngoại binh trên hàng công, nhưng với khả năng phối hợp đầy biến hoá đã tạo ra nhiều pha xâm nhập vòng cấm Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khá nguy hiểm. Cụ thể ở phút 36, Đình Tiến nhận được bóng trong vòng 16m50 nhưng cú ra chân của cầu thủ này lại đưa bóng đi không chính xác.

Tình huống đáng tiếc của Sông Lam Nghệ An đến ở những giây cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên. Sau đường chọc khe của đồng đội, Olaha thực hiện pha bứt tốc vượt qua sự truy cản của trung vệ đội khách. Tuy nhiên cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Vào đầu hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung quân bài chiến thuật Đinh Xuân Tiến vào sân với mong muốn cầu thủ sinh năm 2003 này sẽ phá được thế bế tắc. Ngay lập tức từ pha lên bóng ở trung lộ, Xuân Tiến đã có pha đi bóng đầy tốc độ, buộc các cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải phạm lỗi. Tuy nhiên trước tình huống cố định cách khung thành của Patrik Lê Giang khoảng 25m, tiền vệ trẻ này đã sút bóng trúng hàng rào.

Phải khẳng định, sau khi Đinh Xuân Tiến được vào sân, lối chơi tấn công của Sông Lam Nghệ An đã có nhiều khởi sắc hơn trước. Và chính tiền vệ này tạo ra nút thắt của trận đấu, khi tiếp tục lập công mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng đến ở phút 68, sau quả tạt bóng của đồng đội, Xuân Tiến chọn vị trí hợp lý để đánh đầu vào góc xa làm tung lưới Patrik Lê Giang.

Ngay sau đó, Xuân Tiến tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi tự tin đi bóng ở trung lộ rồi chọc khe đầy chuẩn xác cho Mạnh Quỳnh, trong tư thế khá thuận lợi tiền vệ mang áo số 11 lại sút bóng chạm chân thủ thành đối phương.

Tuy nhiên vào phút 81, Mạnh Quỳnh đã chuộc lỗi bằng bàn thắng giúp Sông Lam Nghệ An nhân đôi cách biệt. Pha lập công của tiền vệ trẻ sinh năm 2001 được thực hiện từ pha trả ngược cho tuyến 2 của đồng đội. Mạnh Quỳnh nhận bóng trước vòng cấm đối phương rồi tung cú sút sấm sét khiến thủ thành Patrik Lê Giang không có cơ hội để cản phá.

Những phút cuối trận, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành. Kết quả cuối cùng Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0.

Ngày 23/7, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đến Nha Trang để gặp chủ nhà Khánh Hoà.