Sông Lam Nghệ An quyết trụ hạng, mở cửa đón khán giả

(Baonghean.vn) - Tại V.League 2023/24, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ còn 5 trận đấu trên sân nhà. Theo đó, Ban tổ chức sân Vinh quyết định mở cửa miễn phí tất cả các khán đài A, B, C, D đón khán giả vào sân Vinh cổ vũ trong các trận đấu còn lại của mùa giải V.League 2023/24.

Trước thềm trận đấu gặp Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh tại vòng 18 V.League 2023/24, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có những thông điệp gửi đến khán giả và người hâm mộ. Đội bóng xứ Nghệ khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm trong từng trận đấu để cải thiện thành tích. Đồng thời, kêu gọi khán giả đến sân ủng hộ đội bóng quê hương.

“Thưa các bạn, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã bước vào giai đoạn khó khăn và khốc liệt nhất của V.League 2023/24. Trong bối cảnh giải đấu còn 9 trận đấu, trong đó còn 5 trận đấu trên sân nhà gặp các đội CLB TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, B. Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Câu lạc bộ rất mong quý khán giả và người hâm mộ quê nhà sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong chặng đường còn lại. Đặc biệt là trong những trận đấu trên sân nhà sắp tới.

Những trận đấu tiếp theo trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Ảnh: SLNA FC

Sự cổ vũ, động viên của các bạn trong thời điểm này là động lực lớn nhất và quý giá nhất giúp các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để vượt qua giai đoạn quan trọng này. Với tinh thần không bỏ cuộc, đoàn kết và quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt hơn trong phần còn lại của V.League 2023/24”, trang chủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An viết.

Theo đó, Ban tổ chức sân Vinh quyết định mở cửa miễn phí tất cả các khán đài A, B, C, D đón khán giả vào sân Vinh cổ vũ trong các trận đấu còn lại của mùa giải V.League 2023/24. Bắt đầu từ trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp TP. Hồ Chí Minh diễn ra lúc 17:00, thứ Hai ngày 13/05 tới đây. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng khuyến nghị các khán giả tuân thủ các quy định, hướng dẫn về an ninh, trật tự của Ban tổ chức sân Vinh.

Thông báo của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã nhận được sự hưởng ứng, động viên của các khán giả và người hâm mộ trung thành. Phần lớn đều động viên các cầu thủ trẻ nỗ lực và đoàn kết trong giai đoạn quyết định này.

Lịch thi đấu của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong 5 trận sân nhà còn lại. Ảnh: SLNA FC

Mùa giải 2023/24 là một mùa giải táo bạo của Sông Lam Nghệ An khi đội bóng xứ Nghệ ưu tiên cho chính sách trẻ hóa và tập trung cho công tác đào tạo trẻ, bồi dưỡng lứa cầu thủ kế cận, phần lớn các cầu thủ đều ở độ tuổi từ 18-22. Điều đó khiến cho Sông Lam Nghệ An không có được phong độ ổn định vì thiếu kinh nghiệm dù đã thi đấu đầy nỗ lực.

Hiện tại theo tính toán, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cần tối thiểu 15 điểm nữa để chắc chắn trụ hạng khi giải đấu còn 5 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Vì vậy, những trận đấu tới đây đều là những trận “chung kết” của Sông Lam Nghệ An, rất cần có sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo khán giả quê nhà./.