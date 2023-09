Sức mua giảm, thị trường bánh Trung thu ở Nghệ An trầm lắng

Nếu như các năm trước, thời điểm này, cả thành phố Vinh ngập trong sắc màu rực rỡ của các ki-ốt trưng bày, bán bánh Trung thu, thì năm nay lượng ki-ốt đó giảm mạnh. Chỉ ở một số điểm chính như nhà hàng, khách sạn lớn và một số tuyến phố chính, các thương hiệu bánh Trung thu mới dựng ốt bày bán.

Là thương hiệu khá nổi tiếng và lâu năm trên thị trường bánh Trung thu, nếu như năm 2022, K.Đ có đến 30 điểm trưng bày, bán bánh ở các tuyến phố thì năm nay, chỉ còn 7 điểm bán. Anh Nguyễn Trung Tuấn, nhân viên của một quầy bánh trung thu K.Đ trước cổng Công viên trung tâm thành phố Vinh cho biết: “Năm nay, doanh nghiệp rút gọn các điểm trưng bày. Chỉ bày bán ở một số điểm chính còn lại là chào hàng ở các đại lý tạp hoá, ký gửi ở các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn”.

Không chỉ hãng bánh K.Đ mà các thương hiệu lớn khác năm nay cũng giảm các điểm trưng bày, lượng bánh tung ra thị trường cũng cầm chừng hơn các năm trước.

Theo khảo sát, năm nay, hầu hết các loại bánh Trung thu đều tăng giá so với năm trước 5 - 10%, do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Cụ thể, đối với dòng sản phẩm thuộc phân khúc bình dân có giá dao động 50.000 - 120.000 đồng/sản phẩm. Ngoài sản phẩm mang hương vị truyền thống với nhân bánh: Thập cẩm, hạt sen, trứng muối…, các dòng sản phẩm bánh Trung thu chay, ăn kiêng được đưa ra thị trường với các hương vị từ đậu xanh hạnh nhân, mè đen hạt dưa, trà xanh...

Các loại bánh phục vụ thiếu nhi với hình dạng con vật đẹp mắt có giá khoảng 45.000 đồng/sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều loại bánh Trung thu cao cấp được bày bán nhằm phục vụ nhu cầu biếu, tặng với mức giá khoảng 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/hộp.

Giá bán tăng song theo ghi nhận, sức mua năm nay giảm mạnh, thị trường bánh Trung thu kém sôi động hơn mọi năm. Anh Võ Mai Thịnh, chủ một đại lý bánh kẹo ở đường Thái Phiên, thành phố Vinh cho biết: “Năm nay, rất nhiều thương hiệu lớn đến chào hàng các loại bánh Trung thu. Tuy nhiên, do tính thời vụ, hạn sử dụng thấp nên nếu không bán được sẽ lỗ vốn. Do đó, tôi chỉ nhập một số loại bánh có giá vừa phải, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Hơn nữa, kinh tế khó khăn nên nhu cầu bánh Trung thu biếu, tặng cũng ít, nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng tiết giảm các hoạt động vui Tết Trung thu nên lượng bánh đặt sỉ giảm mạnh. Nếu như các năm trước, đến thời điểm này, đã chốt đơn sỉ cho các đại lý cấp 2, cấp 3 xong xuôi; cung ứng cả nghìn bánh cho các cơ quan, đơn vị thì năm nay, chỉ bán lẻ lai rai”.

Bên cạnh các thương hiệu bánh lớn, các cơ sở bánh Trung thu truyền thống trong tỉnh cũng vào cao điểm sản xuất, phục vụ nhu cầu thị trường. Dù giá nguyên liệu đầu vào tăng so với năm trước nhưng hầu hết các xưởng vẫn bình ổn giá bán, tuy nhiên, đến thời điểm này sức mua thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đến 50%.

“Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh song theo khảo sát thị trường, chúng tôi quyết định giữ nguyên giá bán. Tuy nhiên, do thu nhập người dân giảm sút nên các gia đình có xu hướng giảm chi phí những mặt hàng không phải là đồ tiêu dùng thiết yếu như bánh Trung thu. Đến nay, đã cận kề Tết Trung thu nhưng lượng bánh bán ra chưa được một nửa so với năm trước”, anh Nguyễn Bá Xuân, chủ một xưởng bánh Trung thu truyền thống ở phường Cửa Nam (TP.Vinh) cho biết.

Nếu như các năm trước, khi thị hiếu người tiêu dùng thường tìm mua các loại bánh hanmade, đặt trước với các loại nhân, vỏ bánh theo sở thích khiến “người người, nhà nhà” làm bánh Trung thu bán thì năm nay, lượng khách cũng giảm mạnh.

Chị Kiều Oanh, một nhân viên văn phòng có nghề tay trái làm các loại bánh cho biết: “Nếu như các năm trước, từ sau Rằm tháng Bảy là đã bận tối mặt với đơn bánh Trung thu thì năm nay, rất ít người đặt bánh. Chủ yếu là các đơn hàng từ những người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp. Họ đặt bánh rải rải để thắp hương ngày tuần, thưởng trà, nhâm nhi chứ không dồn đơn vào Tết Trung thu. So với các năm cao điểm, năm nay, lượng khách giảm đến 70%”.

Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 2834/BCĐ-SYT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Các phường, xã đẩy mạnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu. Ảnh: CSCC

Trong đó tập trung, ưu tiên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; Tổ chức giám sát mối nguy cơ ô nhiễm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu nhằm kịp thời truyền thông, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.