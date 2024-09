Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/9 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9; Xúc động những hành động của người dân Nghệ An trên hành trình chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ; Thu giữ trên 1.700 sản phẩm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc… là một số thông tin nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 14/9.

* Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024, nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông cho phát triển.

Trước khi vào phiên họp, trước tình trạng mưa bão, sạt lở, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc, Chính phủ đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Những ngày này, nhiều đoàn, nhóm thiện nguyện của Nghệ An đã có mặt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang... trực tiếp chia sẻ khó khăn, trao gửi yêu thương với đồng bào miền Bắc đang bị lũ lụt, sạt lở.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng lũ, dù nước lũ mới rút, các tuyến đường ở còn lầy lội bùn đất, nhưng các hội nhóm thiện nguyện Nghệ An vẫn nhanh chóng đến từng xóm, từng nhà để thăm hỏi, tặng quà cho bà con. Ảnh: Hoàng Hưng

* Sáng 14/9, tại Nghệ An, Câu lạc bộ Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phía Bắc tổ chức trao đổi kinh nghiệm lần thứ XX.

Câu lạc bộ Chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phía Bắc được thành lập từ năm 2008, gồm 30 đơn vị. Sau 16 năm, Câu lạc bộ đã tổ chức 19 kỳ trao đổi, gặp gỡ thường niên.

Đại diện 30 ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phía Bắc là thành viên Câu lạc bộ dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

* Thời gian vừa qua, do thi công đường bộ ven biển nên một số đoạn đê biển từ xã Diễn Hùng (Diễn Châu) đi xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) đã xuống cấp, trong đó, nặng nhất là điểm sạt lở thân đê tại thôn Hùng Phong. Yêu cầu đặt ra lúc này là khẩn trương sửa chữa điểm sạt lở tại đê biển trên tuyến này.

Điểm sạt lở, nứt trên thân đê nhìn từ cống thoát ra phía biển tại thôn Hùng Phong, xã Diễn Hùng ngày càng rộng mỗi khi có mưa lớn. Hiện đang là mùa mưa bão nên cần được tu sửa kịp thời. Ảnh: Nguyễn Hải (chụp ngày 13/9)

* Ngày 19/8/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 7025/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2024-2025.

Công văn nêu rõ: Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các nội dung theo quy định.

Những điều cần biết về BH YT học sinh, sinh viên. Nguồn: BHXH cung cấp

* Đầu tháng 3/2024, UBND thành phố Vinh có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho tổ chức lại giao thông trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải. Tuy nhiên, từ phân tích của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục lưu thông 1 chiều trên 2 tuyến đường này; đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Vinh thực hiện một số giải pháp chống ùn tắc.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng nói: “Việc lưu thông 1 chiều là nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tuy nhiên, có ảnh hưởng đến một số hộ kinh doanh. Vì vậy, UBND thành phố có kiến nghị lên Ban An toàn giao thông tỉnh, lên UBND tỉnh, và đã được trả lời nên không phải bàn về nội dung này".

Phụ huynh của 3 trường học trên đường Đinh Công Tráng đón con em của mình, việc dừng, đỗ khá lộn xộn dẫn đến lòng đường bị thu hẹp. Ảnh: Thành Cường

* Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hộ P.T.N (SN 1985), thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, phát hiện, thu giữ 1.776 sản phẩm bánh Trung thu các loại do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.