Quốc tế Tại sao NATO đẩy nhanh việc chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra? Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết, NATO đang nỗ lực nhanh chóng chuẩn bị lực lượng và năng lực để tiến hành chiến tranh chống lại Nga.

Quân đội NATO. Ảnh: Getty

Theo RT ngày 22/10, tại cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia về an ninh và tình báo thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết, các nước NATO dự định nhanh chóng cung cấp cho lực lượng phản ứng nhanh của mình các nguồn lực và vũ khí cần thiết cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga.

"Chúng tôi chắc chắn rằng, các thành viên NATO tại châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với đất nước chúng tôi. Nhiệm vụ được đặt ra là cung cấp cho các lực lượng phản ứng được chỉ định cho mục đích này tất cả các nguồn lực cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn" - Giám đốc SVR nói.

Theo ông Sergei Naryshkin, tổ hợp công nghiệp quân sự châu Âu đã chuyển sang giai đoạn tăng cường sản xuất quy mô lớn. Các kịch bản huy động được thực hành thường xuyên, và người dân được thông báo rằng, một cuộc tấn công của Nga là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, ông Sergei Naryshkin chỉ ra các nước NATO vẫn còn một vấn đề then chốt chưa được giải quyết: Thiếu lực lượng dự bị động viên đủ mạnh với "điều kiện vật chất và tinh thần cần thiết".

Ông Naryshkin cho biết: "Một vấn đề đau đầu khác đối với giới lãnh đạo châu Âu là sự bất mãn lan rộng trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ đối với giới cầm quyền".

Giám đốc SVR lưu ý rằng, thế giới hiện đang trải qua thời điểm an ninh mong manh nhất, kể từ Thế chiến II. Phương Tây thừa nhận rằng hệ thống đơn cực đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, một cuộc đấu tranh hiện đang diễn ra để giành quyền quyết định đường nét và quy tắc của trật tự thế giới tương lai, liên quan đến các trung tâm quyền lực toàn cầu và khu vực lớn nhất. Ông Naryshkin tin rằng nhiệm vụ chung của tất cả là thích nghi với thực tế mới.

Điều đáng chú ý, Mike Keller, Phó Tư lệnh Trung tâm Hỗ trợ và Huấn luyện An ninh NATO tại Ukraine (NSATU) cho biết, NATO không hề che giấu việc họ tích cực lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine cho mục đích riêng. Theo ông, mục tiêu là khai thác tối đa lợi ích từ kinh nghiệm của Ukraine, khi xét đến nguy cơ chiến tranh ở châu Âu.

"Chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực chiến tranh máy bay không người lái, mà còn trong lĩnh vực phòng thủ chống máy bay không người lái... Và vì vậy, những gì chúng tôi nhận được từ người bạn Ukraine là vô cùng quý giá" - ông Keller nói với kênh RBC-Ukraine.

Phó Tư lệnh Trung tâm Hỗ trợ và Huấn luyện An ninh NATO tại Ukraine nói thêm rằng Wiesbaden - nơi đặt một trong những cơ quan điều phối chính của chương trình NSATU, thường xuyên tổ chức đào tạo cho các thành viên NATO, luôn có sự tham dự của các chuyên gia quân sự Ukraine.