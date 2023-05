Tận tụy, nỗ lực cao nhất cho khát vọng phát triển của tỉnh

(Baonghean.vn) - “Hãy cùng nhau đoàn kết, cộng sự và nỗ lực, tận tụy cao nhất có thể cho nhiệm vụ mình đang đảm trách, cho khát vọng phát triển của tỉnh, trong đó có cá nhân mình; xin các đồng chí đừng bao giờ sợ thiệt, đừng sợ không công bằng”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tâm huyết gửi gắm.

Sáng 11/5, tại TP. Vinh, sau hơn 4,5 giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, phát biểu kết luận Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá nội dung chương trình đối thoại cơ bản đã thành công.

THỜI ĐIỂM "VÀNG" ĐỂ TỈNH PHÁT TRIỂN NHANH, ĐỘT PHÁ

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao Ban Tổ chức hội nghị, mà cơ quan Thường trực là Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã rất nhiệt huyết, chủ động, vào cuộc bài bản, nghiêm túc để chuẩn bị cho hội nghị.

Nhấn mạnh bối cảnh của tỉnh và thời điểm tổ chức Hội nghị Đối thoại có ý nghĩa rất thiết thực, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chia sẻ đây là thời điểm toàn tỉnh bước vào năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm có ý nghĩa then chốt, rất quan trọng, qua đó, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cơ quan trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Đây cũng là thời điểm Nghệ An đang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An. Đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh đã gửi báo cáo Tổng kết đến Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo Bộ Chính trị. Do đó, đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời, xác định quan điểm, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời điểm này, HĐND tỉnh cũng vừa thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2023. Sau khi được phê duyệt, tỉnh sẽ tổ chức công bố Quy hoạch để tuyên truyền, triển khai. Đây là văn kiện tạo hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng, xác định các mục tiêu phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của tỉnh đến năm 2050; đồng thời là tiền đề để xác định mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh Nghệ An, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; cũng như đặt ra yêu cầu bảo vệ, triển khai hiệu quả Quy hoạch để huy động được nguồn lực, mọi lực lượng, thành phần tham gia thực hiện.

Thời điểm này, Nghệ An đang thực hiện mục tiêu. Các thành tích đặt ra nhiều kỳ vọng, rất thuận lợi cho tỉnh phát triển như: Quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022, đạt 9,08%, đứng thứ 22 cả nước; quý I/2023 đạt 7,75%, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố toàn quốc. Thu ngân sách năm 2022 lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt gần 22.000 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2023 thực hiện hơn 5.800 tỷ đồng;…

Nội bộ đoàn kết, thống nhất đã được chuyển hóa, thể hiện trong các quyết sách, quyết tâm chính trị của tỉnh để giải quyết các điểm nghẽn, các vấn đề ách yếu trong quá trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải…

“Chính vì việc đó, thời điểm này là thời điểm “Thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, thời điểm “vàng” để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững hơn. Muốn vậy, chúng ta phải đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó, có cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

HƯỚNG MỤC TIÊU TỈNH KHÁ CỦA CẢ NƯỚC GẮN VỚI 3 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, thời điểm, đặt câu hỏi: Vì sao Thường trực Tỉnh ủy đặt ra nhiệm vụ, đặt ra kỳ vọng đối thoại với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khối Các cơ quan tỉnh và tổ chức cuộc đối thoại này? Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chỉ rõ: Các cán bộ, công chức, viên chức Khối Các cơ quan tỉnh là cơ quan đầu ngành, đầu não, có chức năng tham mưu trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh có ảnh hướng rất lớn, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự vận hành của đời sống xã hội của tỉnh.

Đây là đội ngũ “tinh hoa” “tinh anh” của tỉnh, có trình độ học vấn cao và đồng đều nhất. Toàn khối có 7.526 cán bộ, công chức, viên chức, thì có hơn 2.700 trình độ thạc sĩ; trên 4.500 trình đại học; hơn 4.200 có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp; được tiếp cận sớm nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và tham mưu các chính sách của tỉnh; lực lượng bổ sung nguồn lãnh đạo kế cận dồi dào, chất lượng cho ngành, cho tỉnh và cho Trung ương.

Tuy nhiên, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy qua nắm bắt thông tin, một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, từ lãnh đạo cho đến chuyên viên, còn dè chừng, thiếu kiên quyết, quyết tâm trong tham mưu, xử lý công việc. Biểu hiện sợ sai, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc trong thẩm quyền nhưng vẫn gửi hồ sơ lòng vòng xin ý kiến nhiều cơ quan; có biểu hiện “3 không”: không nói; không tham mưu, đề xuất; không triển khai hoặc cầm chừng, nhìn trước, ngó sau …

“Những biểu hiện mà Thường trực Tỉnh ủy rất băn khoăn, mà trong bối cảnh, thời điểm này những biểu hiện trên lại càng rất đáng lo ngại. Vì thế, Thường trực Tỉnh ủy quyết định tổ chức đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh để cùng thống nhất tư tưởng và hành động”, Bí thư Tỉnh ủy trăn trở nói và đặt câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào?

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy, trước hết, phải nghiên cứu kỹ, nắm vững định hướng của tỉnh trong giai đoạn tới đây. Đó là tỉnh ta trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ, các giá trị truyền thống được phát huy; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, văn hóa, thể thao, thương mại; khoa học, công nghệ, công nghiệp công nghệ cao;….

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các hạ tầng kết nối trọng điểm như xây dựng cảng biển nước sâu, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh, hoàn thành các tuyến đường bộ đã được xác định, hạ tầng khu công nghiệp hiện đại để thu hút đầu tư;… đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổ chức Đảng, hệ thống chính trị phải trong sạch vững mạnh, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nhưng không phải xuôi chiều mà cần chuyển tải thành quyết sách, quyết tâm chính trị của mỗi cấp để lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả, quyết liệt.

Từ mục tiêu đó, quan điểm của tỉnh rất rõ là phát triển nhanh, đột phá nhưng không đánh đổi bằng mọi giá như đánh đổi về môi trường, sử dụng đất kém hiệu quả; đồng thời, nhất quán quan điểm phát triển mạnh ở phía Đông để kéo phía Tây; phía Đông là động lực, phía Tây là bền vững; tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt.

ĐOÀN KẾT, CỘNG SỰ, NỖ LỰC, TẬN TỤY CAO NHẤT

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Khối Các cơ quan tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Chuyên môn phải vững, sâu; tham mưu phải có chất lượng.

“Muốn vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Khối Các cơ quan tỉnh phải chịu khó học, chịu khó đọc, chịu khó lắng nghe, chịu khó đi xuống cơ sở. Chịu khó học để có nền tảng, chịu khó đọc để bổ sung kiến thức, chịu khó lắng nghe để lựa chọn cái tối ưu; chịu khó đi cơ sở để kiểm chứng, đối chứng trong thực tiễn”, Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ.

Tiếp đó, cần phải chủ động phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ từng cơ quan và giữa các cơ quan; tránh vòng vo, tránh xin nhiều ý kiến trong khi thuộc thẩm quyền của mình; không cục bộ, lợi ích từng phòng, từng mảng một; người đứng đầu phải khách quan, công tâm, xem xét thấu đáo. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền là sản phẩm có chất lượng, là kết quả của sự đồng lòng, thống nhất cao giữa các ngành trên cơ sở pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn;…

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần tích cực khâu nối, tranh thủ tối đa trí tuệ, định hướng, chỉ đạo, nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực từ Trung ương; đồng thời, tranh thủ các tỉnh, thành bạn, các thế hệ đi trước; nơi nào, người nào có cách làm hay thì học tập, để vươn lên.

“Hãy cùng nhau đoàn kết, cộng sự và nỗ lực, tận tụy cao nhất có thể cho nhiệm vụ mình đang đảm trách, cho khát vọng phát triển của tỉnh, trong đó có cá nhân mình; xin các đồng chí đừng bao giờ sợ thiệt, đừng sợ không công bằng”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tâm huyết gửi gắm đến lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Ban Thường Tỉnh ủy, với tư cách của người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực, kể cả những sai sót nếu có nhưng vì mục tiêu chung để có ứng xử, giải quyết khách quan.

Ngược lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ nghiêm túc, mạnh dạn điều chuyển, điều động, thay đổi, kể cả lãnh đạo đến chuyên viên trong khối ở những nơi trì trệ, ì ạch, nhũng nhiễu, phiền hà, có phản ánh, dư luận mà qua rà soát, xác minh là đúng.

“Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, sau cuộc đối thoại, chúng ta sẽ có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, trải lòng của các đồng chí mạnh dạn có thể gửi qua hộp thư công vụ của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh… sẽ lắng nghe, xem xét, cân nhắc và hồi đáp khách quan”, Bí thư Tỉnh ủy khuyến khích sau khi tái khẳng định quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy là không định kiến trước các ý kiến gửi đến.