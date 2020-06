Tặng 4.500 lá cờ Tổ quốc và nhiều suất quà cho ngư dân huyện Diễn Châu

Ngày 22/6, tại cảng cá xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, diễn ra Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương”.

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Công an Nghệ An; lãnh đạo huyện Diễn Châu; Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước khi tham dự Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu; tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.





Tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển, phong trào “Chống rác thải nhựa” vệ sinh môi trường biển; trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; thăm, tặng quà cựu chiến binh tàu không số.

Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo quê hương; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa -Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu.

Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Tại buổi lễ các cơ quan, đơn vị cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã trao tặng 4.500 lá cờ Tổ quốc và 100 phao cứu hộ, 100 chiếc áo phao cho ngư dân 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích; Tặng 16 xe đạp cho 16 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 300 cuốn sách và 100 đĩa phim cho ngư dân cùng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 300 triệu đồng trên địa bàn huyện Diễn Châu.