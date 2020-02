Tàu cá gặp nạn trên biển, 6 ngư dân Nghệ An phát lệnh cấp cứu

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 ngày, đêm vượt sóng to, gió lớn, đêm tối, lực lượng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu nạn tàu cá và 6 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn.