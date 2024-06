Thể thao Thắng Nhi đồng Nghi Lộc, Nhi đồng Diễn Châu đứng đầu bảng C Giành chiến thắng trước Nhi đồng Nghi Lộc, Nhi đồng Diễn Châu có được 6 điểm sau 2 trận, nhiều cơ hội để giành vé vào tứ kết. Nhi đồng Nghi Lộc đã hết cơ hội đi tiếp.

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đội hình xuất phát của 2 đội: Nhi đồng Nghi Lộc (Áo xanh): Nguyễn Đức Minh Hoàng (15), Nguyễn Trần Khánh Đan (3), Nguyễn Gia Hưng (4), Nguyễn Minh Tiến (7), Lê Ngọc Tôn (9). Nhi đồng Diễn Châu (Áo trắng): Nguyễn Đình Tài (1), Phạm Minh Nhật (2), Hà Thiện Nhân (3), Đào Quang Vinh (4), Đậu Duy Nhật (10).

Ở lượt trận thứ hai của bảng C, lứa tuổi Nhi đồng, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024, đội Nhi đồng Nghi Lộc so tài cùng đội Nhi đồng Diễn Châu.

Ở lượt trận thứ nhất, đội Nhi đồng Nghi Lộc để thua Nhi đồng Đô Lương với tỷ số 1-2; đội Nhi đồng Diễn Châu giành chiến thắng trước đội Nhi đồng thị xã Thái Hoà với tỷ số 3-1… Như vậy, trong trận đấu này, đội Nhi đồng Nghi Lộc nếu để thua sẽ phải dừng bước tại vòng bảng.

Bước vào trận đấu, đội Nhi đồng Diễn Châu đã tràn lên chiếm lấy thế trận. Ảnh: Nguyễn Đạo

Bước vào trận đấu, đội Nhi đồng Diễn Châu đã tràn lên chiếm lấy thế trận, dồn ép khiến đội Nhi đồng Nghi Lộc phải chống đỡ rất vất vả. Những phút đầu, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội Nhi đồng Nghi Lộc.

Sau giây phút lúng túng ban đầu, đội Nhi đồng Nghi Lộc đã quen với áp lực, nhịp độ thi đấu và tổ chức được những đường bóng tấn công có nét về phía khung thành Nhi đồng Diễn Châu.

Đội Nhi đồng Nghi Lộc phải chống đỡ rất vất vả các đợt tấn công của đội Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Phút thứ 15, tỷ số của trận đấu được mở. Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Thế Đăng Khoa của Nhi đồng Diễn Châu vừa vào sân từ ghế dự bị đã có cú sút phạt sấm sét ở gần khu vực giữa sân. Bóng đi căng như kẻ chỉ, xuyên qua hàng loạt cầu thủ, làm tung lưới đội Nhi đồng Nghi Lộc.

Hiệp 1 kết thúc, Nhi đồng Diễn Châu tạm dẫn trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 1-0. Tỷ số này phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

Bước vào hiệp 2, đội Nhi đồng Diễn Châu thi đấu có phần chùng xuống. Tuy nhiên, đội Nhi đồng Nghi Lộc cũng không thể chiếm lấy thế trận. Trận đấu diễn ra giằng co. Số cơ hội rõ ràng được tạo ra không nhiều.

Đội Nhi đồng Nghi Lộc đã thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể ghi bàn và đành chấp nhận thua cuộc 0 – 3. Ảnh: Nguyễn Đạo

Phút thứ 36 và 37 của trận đấu, Nhi đồng Diễn Châu liên tiếp có thêm 2 bàn thắng, nâng tỷ số lên thành 3-0. Người lập công là các cầu thủ Đậu Duy Nhật và Hà Thiện Nhân. Một bàn thắng đến từ tình huống sút bồi sau cú đá phạt dội xà ngang; bàn còn lại xuất phát từ tình huống phản công nhanh.

Đội Nhi đồng Nghi Lộc đã thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể ghi bàn đành chấp nhận thua cuộc 0 – 3. Với trận thua này, đội Nhi đồng Nghi Lộc đã hết cơ hội để lọt vào vòng tứ kết.