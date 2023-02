Thanh Chương tiếp nhận 6 căn nhà tình thương với tổng giá trị 420 triệu đồng

Tin mới

Đình chỉ sinh hoạt đảng 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Đàn vừa có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn sau khi 2 người này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an khám xét nhà riêng Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Công an khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (Baonghean.vn) - Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An vào sáng ngày 4/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ở địa chỉ số 72 đường Phan Bội Châu, TP. Vinh.

Cần tuân thủ những biển báo, quy định nào khi đỗ xe ô tô? Hình ảnh tấm biển cấm đỗ xe đặt dưới lòng đường phía trước một nhà hàng ở Hải Dương lan truyền trên mạng xã hội đang làm nóng lại chủ đề gây tranh cãi từ nhiều năm nay: Đỗ xe như thế nào là đúng?

Nhìn lại trận mở màn của Sông Lam Nghệ An ở vòng 1 V.League 2023 (Baonghean.vn) - Mặc dù không thể giành chiến thắng ở trận ra quân, nhưng kết quả hòa 1-1 là một kết quả có thể chấp nhận được của đội bóng xứ Nghệ.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe eo với đầm lấy cảm hứng từ lá cà phê Hoa hậu H'Hen Niê xinh đẹp rạng ngời, trở thành đại sứ 'Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột' lần thứ 8.

Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (Baonghean.vn) - Sáng 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương hoạt động trở lại (Baonghean.vn) - Sau những nỗ lực của các bên liên quan, đến 8h sáng 4/2, toàn bộ 5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương đã hoạt động trở lại, nông dân tập trung ra đồng sản xuất vụ Xuân kịp thời vụ.

Nghệ An: Sôi động thị trường đồ lễ cúng rằm tháng Giêng (Baonghean.vn) - “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, do đó, những ngày này, người dân Nghệ An tất bật sắm sửa lễ vật cúng Rằm. Thị trường đồ lễ vì thế sôi động hơn, sức mua tăng, giá cả tăng nhẹ.

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone (Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất Bộ Công an không quá 6 thượng tướng, tăng hạn tuổi phục vụ Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tập trung chính vào nội dung sửa đổi liên quan cấp tướng trong công an nhân dân.

75 năm son sắt một lòng với Đảng (Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Yên Thành làm rào chắn lan can bằng thép dọc bờ kênh Vách Bắc (Baonghean.vn) - Một hàng rào chắn bằng thép nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đã được dựng tại ven bờ kênh Vách Bắc thuộc xóm Dạ Sơn xã Đô Thành, Yên Thành.

Không phận Mỹ xuất hiện khinh khí cầu do thám của Trung Quốc: Ngoại trưởng Mỹ thông báo hoãn thăm Bắc Kinh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 đã có cuộc điện đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm Vàng 2022 (Baonghean.vn) - Tối 3/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Sông Lam Nghệ An: Điểm yếu ở nơi mạnh nhất? (Baonghean.vn) - Trận đấu mở màn mùa giải 2023 giữa đội bóng trẻ nhất V-League Sông Lam Nghệ An diễn ra không hấp dẫn như mong đợi và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tạm chấp nhận được cho cả hai.

Người hâm mộ xứ Nghệ tiếp lửa, SLNA vẫn không thể thắng trong trận mở màn V.League 2023 (Baonghean.vn) - Cổ động viên xứ Nghệ tiếp lửa tại sân Vinh, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn V.League 2023

Tranh cãi chuyện Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học Chuyện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 khiến không ít khán giả tranh cãi.

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (Baonghean.vn) - Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Hàng trăm doanh nghiệp xăng dầu gửi kiến nghị tới Thủ tướng Trong đơn kiến nghị khẩn gửi Văn phòng Chính phủ, 250 chủ doanh nghiệp cho biết một số quy định về kinh doanh xăng dầu đang khiến họ lỗ nặng, kiệt quệ.

Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn Công an đã bắt tạm giam Phan Thanh Hiếu và Trịnh Minh Chung về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Hiếu Nghĩa về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai (Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển (Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tôn vinh, tự hào và trân quý hơn những giá trị lịch sử - văn hóa lớn lao của dân tộc (Baonghean.vn) - Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế là dịp để tôn vinh, tự hào, trân quý hơn những giá trị lịch sử - văn hóa lớn lao của dân tộc.

Nghệ An: Trọng thể Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (Baonghean.vn) - Tối 3/2, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023); đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Báo Nghệ An đạt giải Tập thể xuất sắc Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII (Baonghean.vn) - Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII, Báo Nghệ An vinh dự đạt giải Tập thể xuất sắc, 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, 1 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Hàng nghìn người leo núi xem Hội vật truyền thống tại Lễ hội Đền Vua Mai (Baonghean.vn) - Với ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ, Hội vật truyền thống Lễ hội Đền Vua Mai đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới trên mảnh đất Hoan Châu.

Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng chia điểm trong trận đấu đầu tiên mùa giải V.League 2023 (Baonghean.vn) - Dẫu thi đấu rất quyết tâm, Sông Lam Nghệ An đã không thể giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trong trận mở màn mùa giải V.League 2023.