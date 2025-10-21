Thể thao Thể Công Viettel thắng ngược Đà Nẵng; thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chấn thương; Indonesia nhắm Ange Postecoglou Thể Công Viettel thắng ngược Đà Nẵng; thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng; Indonesia định chơi lớn là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Nhâm Mạnh Dũng vụt sáng, Thể Công Viettel thắng ngược Đà Nẵng

Dù chủ động tấn công ngay từ đầu, Thể Công Viettel lại để thủng lưới trước ở phút 36, khi Makaric tận dụng sai lầm của Đinh Viết Tú để mở tỷ số cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, HLV Popov tung Văn Khang vào sân, giúp đội bóng áo lính kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép.

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn giúp Thể Công Viettel lội ngược dòng.

Phút 69, Pedro Henrique kiến tạo để Xuân Tiến dứt điểm gỡ hòa 1-1. Không dừng lại ở đó, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu hiểm hóc ở phút 80, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Ba điểm quý giá giúp Thể Công Viettel khẳng định bản lĩnh và vị thế ứng viên hàng đầu cho nhóm dẫn đầu mùa giải năm nay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng

Tình huống xảy ra ở phút 16 khi Dũng “gôn” lao ra khỏi vòng cấm để tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Lucao. Cựu thủ môn tuyển Việt Nam bật nhảy cao, cố gắng phá bóng trong pha không chiến quyết liệt. Tuy nhiên, sau cú va chạm mạnh trên không với cầu thủ của đội chủ nhà, anh tiếp đất không tốt và lập tức nằm sân đau đớn, ôm chân.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng.

Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu. Sau vài phút, Bùi Tiến Dũng phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của đồng đội và ban huấn luyện.

Hiện tại mức độ chấn thương của Tiến Dũng chưa rõ nhưng đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng của Đà Nẵng. Kinh nghiệm cùng phản xạ tốt của anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng sông Hàn cải thiện phong độ trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, chấn thương này có thể khiến Đà Nẵng tiếp tục phải trông cậy vào thủ môn trẻ Văn Biểu trong phần còn lại của mùa giải.

Kết quả các trận đấu đêm 20 rạng sáng 21/10

Trên sân nhà London, West Ham đã để thua Brentford với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Igor Thiago và Mathias Jensen.

Tại Italia, Cremonese hòa Udinese 1-1. Trong khi, Alaves và Valencia hòa không bàn thắng trong khuôn khổ vòng 9 LaLiga.

Đương kim vô địch Al-Ahli cũng có chiến thắng đậm đà.

Sôi động hơn rất nhiều là các trận đấu tại AFC Champions League Elite. Tất cả các trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay đều có từ 4 bàn thắng trở lên. Cụ thể, Al-Wahda thắng Al Duhail 3-1, Al-Sharjah để thua 0-5 trước Tractor ngay trên sân nhà. Al-Ittihad giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Shorta ngay trên sân khách trong ngày vắng mặt Karim Benzama. Đương kim vô địch Al-Ahli cũng có chiến thắng đậm 4-0 trước Al-Gharafa.

Indonesia nhắm Ange Postecoglou cho giấc mơ World Cup 2030

Sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert vì thất bại trong mục tiêu dự World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang ráo riết tìm kiếm một chiến lược gia tầm cỡ quốc tế mới.

Kế hoạch mới của PSSI rất rõ ràng: Chấm dứt cơn khát ASEAN Cup – giải đấu diễn ra năm 2026; thành công ở Asian Cup 2027; và quan trọng nhất là hiện thực hóa tham vọng World Cup 2030.

Indonesia nhắm Ange Postecoglou cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Một trong những cái tên nổi bật nhất lọt vào danh sách rút gọn của PSSI là Ange Postecoglou.

Việc nhắm đến Postecoglou cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của PSSI trong nỗ lực nâng tầm bóng đá Indonesia.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông với Australia là chức vô địch Asian Cup 2015 – danh hiệu lớn đầu tiên và duy nhất của đội khi gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC).

Trong cuộc phiêu lưu ở châu Âu, Postecoglou giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu khi giành chức vô địch Europa League 2024/25.

Hiện tại là thời điểm thuận lợi để PSSI tiếp cận Postecoglou khi ông vừa bị Nottingham Forest sa thải, nên có thể dễ dàng đàm phán hơn mà không cần trả phí bồi thường.

Tuy nhiên, mức lương của Postecoglou chắc chắn rất cao, nhưng không phải vấn đề với PSSI và Chủ tịch Erick Thohir.

Danh sách ứng viên HLV trưởng Indonesia còn có Bert van Marwijk, Paulo Bento – những người đều đã dự World Cup, cùng Timur Kapadze – vị thuyền trưởng vừa mang về chiếc vé lịch sử đi Bắc Mỹ 2026 cho Uzbekistan.