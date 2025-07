Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 23/7: Nhiều khu vực tiếp tục có mưa đặc biệt to và dông Theo dự báo, trong 48 giờ tới, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN NGHỆ AN

(Ngày và đêm 23 tháng 7 năm 2025)

Ảnh minh hoạ

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây nam cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 23 – 28oC

- Độ ẩm : 90 – 95%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 23 – 28oC

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 – cấp 4, các xã phía đông bắc tỉnh có gió cấp 5 – cấp 6, giật cấp 7-cấp 8.

- Nhiệt độ : 23 – 28oC

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 5-cấp 6, giật cấp 7-cấp 8.

- Nhiệt độ : 23 – 28oC

- Độ ẩm : 85 – 95%

Trên biển: Vùng biển ngoài khơi tỉnh Nghệ An (bao gồm Đảo Hòn Mắt) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 – cấp 9, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động rất mạnh. Vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An (bao gồm Đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, từ đêm 23/7 gió giảm dần.

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.