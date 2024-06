Thời tiết Nghệ An ngày 25/6: Có mưa rào, cục bộ có mưa to

TIN CẢNH BÁO NGẬP LỤT TỈNH NGHỆ AN

Trong đêm qua (từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 24/6/2024), khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động như sau:

Huyện Hưng Nguyên: Chợ Tràng 79.6mm, TP Vinh: phường Hưng Bình 24mm.

Cảnh báo, đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối khu vực tỉnh Nghệ An. Cụ thể là các địa phương sau: Diễn Châu (xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Trung); TP Vinh (phường Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú); Hưng Nguyên (xã Hưng Phú); Nam Đàn (xã Khánh Sơn, Nam Lộc); Nghi Lộc (xã Nghi Đồng, Nghi Hưng, Nghi Khánh, Nghi Lâm, Nghi Long, Nghi Mỹ, Nghi Phong, Nghi Phương, Nghi Quang, Nghi Thạch, Nghi Thái, Nghi Thiết, Nghi Thịnh, Nghi Thuận, Nghi Tiến, Nghi Trường, Nghi Văn, Nghi Xá, Nghi Xuân, Nghi Yên, Phúc Thọ); TX Cửa Lò (phường Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu); Thanh Chương (xã Thanh Lâm).