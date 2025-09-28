Chủ Nhật, 28/9/2025
Thông báo hoả tốc: Nghệ An cấm đường tạm thời từ 23h hôm nay (28/9)

Phú Hương 28/09/2025 19:37

UBND tỉnh Nghệ An mới có Thông báo hỏa tốc số 10253/UBND-NC, chỉ đạo thực hiện cấm đường tạm thời từ 23h ngày 28/9.

Để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân.

Ngã tư Lê Nin - Phạm Đình Toái
Ngã tư Lê Nin - Phạm Đình Toái bị ngập úng khi có mưa lớn ngày 27/9. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23h ngày 28/9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

