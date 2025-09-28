Kinh tế Nghệ An kiểm tra an toàn hồ, đập thuỷ điện, chủ động ứng phó với bão số 10 Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 10, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, Sở Công Thương Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra an toàn hồ, đập thủy điện và ứng phó với bão số 10.

Ngày 28/9, đoàn công tác Sở Công Thương đã đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Khe Bố và Chi Khê.

Tại thời điểm kiểm tra tại Thủy điện Chi Khê lúc 10h sáng 28/9, nhà máy đang vận hành điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du khoảng 1.600m3/s, tương đương với lưu lượng nước về hồ. Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê đã huy động 100% CBCNV tập trung tại nhà máy, bố trí lực lượng trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Đối với Thủy điện Khe Bố, lúc 11h30 cùng ngày, mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường 65,00m. Nhà máy đang vận hành điều tiết xả lũ với tổng lưu lượng xả: 1.549,3m3/s tương đương với lưu lượng nước về hồ.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ứng phó với bão số 10. Toàn bộ hệ thống đập, cửa van, thiết bị xả lũ, hệ thống điện - điều khiển đã được kiểm tra, vận hành thử đảm bảo sẵn sàng. Nhà máy đã thông báo kế hoạch vận hành xả lũ đến chính quyền và người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con...

Tại các nhà máy, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó bão và hoàn lưu sau bão; Trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh; Máy phát điện dự phòng. Đồng thời, kiểm tra vận hành giảm lũ, công tác thông tin, cảnh báo đối với hồ Khe Bố; phối hợp vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Chi Khê.

Đoàn công tác kiểm tra an toàn hồ chứa Thủy điện Chi Khê. Ảnh: P.V

Trực tiếp kiểm tra tại các nhà máy, đoàn công tác Sở Công Thương đề nghị tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa. Tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với siêu bão BUALOI; đảm bảo thông tin được giữ thông suốt để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Thực hiện nghiêm Quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa, thường xuyên theo dõi để vận hành xả đảm bảo an toàn vùng hạ du, theo dõi diễn biến lũ để hạ mực nước hồ theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn vận hành. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, hạng mục vận hành xả lũ, nhận nước, hệ thống cảnh báo xả lũ khu vực hạ du…

Vận hành hồ Thủy điện Khe Bố. Ảnh: P.V

Các công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện thông báo đầy đủ, kịp thời bằng nhiều phương thức tới chính quyền địa phương, người dân và các đơn vị liên quan vùng hạ du trong vận hành xả lũ để chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và xả lũ vào ban đêm. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên thông tin vận hành cho các nhà máy phía hạ du để vận hành an toàn. Trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc vệ tinh và cung cấp số điện thoại vệ tinh, đầu mối tiếp nhận lệnh vận hành cho các cơ quan theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.