Thông báo truy tìm bị hại

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị can là Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1971; nơi đăng ký NKTT: Khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra xác định: trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, lợi dụng mối quan hệ quen biết và nhu cầu mua đất để ở của người dân, Nguyễn Hồng Quang với tư cách cá nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam Nghệ An (địa chỉ trụ sở: số 199 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Him Lam Pha Đin (địa chỉ trụ sở: số 25 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Nghệ An (địa chỉ trụ sở: đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã vay tiền của một số cá nhân trên địa bàn thành phố Vinh; ký hợp đồng nhận tiền góp vốn, đặt mua đất với các cá nhân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội để thực hiện dự án Khu nhà ở cho cán bộ Quân đội tại xóm 2, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và dự án Khu nhà ở tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khi đến hạn trả tiền theo cam kết và khi đến hạn giao đất cho người góp vốn thực hiện 2 dự án nêu trên, Nguyễn Hồng Quang không trả tiền và không giao đất cho người góp vốn mà bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ thông báo để cá nhân hoặc tổ chức bị Nguyễn Hồng Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An để được giải quyết (gặp đồng chí Nguyễn Quốc Thành – điều tra viên, số điện thoại: 0973536555).