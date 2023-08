Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 19/8

* Sáng 19/8, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 82 của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai – nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (4/7/1941 – 4/7/2023 âm lịch), Ban Quản lý di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí.

Các đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của một người con ưu tú quê hương xứ Nghệ, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người đã hy sinh trọn đời cho Tổ quốc; Cầu nguyện cho hương hồn đồng chí an nghỉ vĩnh hằng, siêu thoát, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc, cho tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh.

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Công Kiên

* Ngày 19/8, tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị và nhà trường tổ chức Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao tặng cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp đã tặng 800 lá cờ Tổ quốc; 130 áo phao; 10 xe đạp và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách và các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ngoài ra, chương trình còn có các nội dung: Tuyên truyền về Luật Biển đảo; Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho bà con ngư dân; Ra quân làm sạch môi trường biển…

800 lá cờ được trao tặng cho các ngư dân thị xã Cửa Lò. Ảnh: Châu Khang

* Sáng 19/8, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Khai mạc Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023”. Tham dự cuộc thi năm nay có 25 dự án của 75 tác giả, nhóm tác giả, với 33 giáo viên hướng dẫn dự thi. Đây là những dự án xuất sắc được lựa chọn từ 80 dự án của 200 tác giả/nhóm tác giả ở các cuộc thi cấp cơ sở.

Phần dự thi của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày 19/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Hành trình cùng em tới trường”. Tại xã Hùng Tiến (Nam Đàn) và xã Thanh Hương (Thanh Chương), Ban Liên lạc Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng đã trao tặng 11 xe đạp và 27 suất quà (trị giá mỗi suất từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị của chương trình gần 50 triệu đồng.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng trao tặng xe đạp cho các em học sinh tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mạnh Thường

* Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 6976/UBND-NC về việc triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Giải Marathon "Về miền ví, giặm" năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo triển khai Phương án đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện chốt chặn tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường tổ chức giải; hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện và người dân nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.