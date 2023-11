Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 2/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Ngày 2/11, tiếp tục Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước. Tại diễn đàn này, đại biểu Đoàn Nghệ An đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài Dự án kè sông Nậm Mộ qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn sang năm 2024.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 2/11, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong 67 điển hình tiêu biểu, Nghệ An có 01 cá nhân.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hình tư liệu minh họa.

* Ngày 02/11, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Quỳ Hợp, Tương Dương và một số địa phương.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: M.H

* Ngày 2/11, Ban Giám khảo Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, video clip lần thứ XII Báo Nghệ An đã tiến hành chấm điểm và lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào ngày 10/11 tới. Cùng ngày, Báo Nghệ An phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tặng cây giống, áo ấm cho người dân, học sinh xã Xiêng My (Tương Dương).

Công ty cổ phần Green GMC đồng hành cùng Báo Nghệ An trao tặng quà cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An xem xét ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo.

Giờ học tiếng Việt của các lưu học sinh Lào tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

* Kịp thời ngăn người đàn ông rút tiền tiết kiệm chuyển cho những kẻ lừa đảo qua mạng xã hội. Thông tin cung cấp từ Công an xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.

Ông T. tại trụ sở Công an xã Thanh Liên. Ảnh: Đình Hào

* Sau hơn nửa năm triển khai Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh mới có 8 đơn vị cấp huyện tổ chức hội nghị xét chọn sản phẩm OCOP 3 sao. Bên cạnh những thuận lợi thì việc phân quyền đánh giá OCOP cho cấp huyện vẫn gặp những vướng mắc, bất cập…