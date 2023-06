Thủ môn Văn Việt: Sông Lam Nghệ An sẽ giành kết quả tốt trước Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Trước trận đấu với Bình Định tại vòng 12 V.league 2023, trên sân Vinh, thủ môn Nguyễn Văn Việt khẳng định Sông Lam Nghệ An tự tin sẽ giành kết quả tốt trước Bình Định.

Thủ môn Văn Việt tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Bình Định. Ảnh: Chung Lê

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, thủ môn Văn Việt đã cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc. Từ một thủ môn thứ 3 trong khung gỗ của Sông Lam Nghệ An, Văn Việt đã nỗ lực vươn mình để chiếm lấy niềm tin của ban huấn luyện. Hiện anh là người gác đền số 1 của Sông Lam Nghệ An. Chỉ xuất hiện trong khung gỗ của Sông Lam Nghệ An 4 trận vừa qua, nhưng với màn trình diễn ấn tượng, Văn Việt đã được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu giao hữu với Hong Kong và Syria.

Văn Việt chia sẻ: "Được gọi vào Đội tuyển Quốc gia là niềm khích lệ lớn không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả các cầu thủ. Tôi sẽ nỗ lực hơn trong mỗi buổi tập và các trận đấu để có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân và đạt được những điều mình mong muốn".

Thủ môn sinh năm 2002 cũng nói thêm: "Tập luyện cùng Đội tuyển Quốc gia là một điều kiện tốt để tôi có thêm sự tin, cũng như được trau dồi thêm kinh nghiệm, từ đó sẽ về cống hiến tốt hơn cho Sông Lam Nghệ An".

Sau khi trở về từ đội tuyển, Văn Việt đã ngay lập tức cùng đồng đội tại Sông Lam Nghệ An bước vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Bình Định, tại vòng 12 V.League 2023. Hiện Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 10 được 12 điểm, còn Bình Định đang đứng thứ 7 với 15 điểm. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Vinh vào ngày 25/6 tới đây có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng xứ Nghệ thực hiện được mục tiêu "chen chân" vào tốp 8 đội mạnh nhất sau khi giai đoạn 1 kết thúc.

Trước trận đấu quan trọng này, thủ môn Văn Việt chia sẻ: "Trong những ngày qua đội đã có sự chuẩn bị tốt cả về mặt tinh thần, lẫn chuyên môn. Tôi nghĩ, toàn đội rất tự tin trong cuộc tiếp đón Bình Định và đặt mục tiêu sẽ giành kết quả tốt cho trận đấu này".

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hoàn thiện chiến thuật cho cuộc đối đầu trên sân nhà thuộc vòng 12 V.League 2023. Ảnh: Chung Lê

Nói về sự chuẩn bị cho màn đọ sức với đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào tốp 8, Văn Việt cho hay: "Trong buổi tập luyện gần đây đội cũng đã đưa ra các phương án chiến thuật nhằm khắc chế được những thế mạnh của Bình Định. Nên tôi tin tưởng đồng đội sẽ hóa giải tốt các ngòi nổ của đối phương. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ phải tập trung để chuẩn bị tốt cho trận đấu này".

Đánh giá về tiền đạo chủ lực của Bình Định (Rafaelson) người đang dẫn dầu danh sách ghi bàn tại V.League 2023, Văn Việt cho rằng: "Rafaelson là cầu thủ rất đa năng, có hiệu suất ghi bàn rất cao, đó là cầu thủ quan trọng của Bình Định. Vì thế, đội cũng sẽ để ý đến tiền đạo chủ lực này".

Sau khi giành được chiến thắng ở vòng 11, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang dần lấy lại được sự tự tin và quyết tâm giành kết quả tốt trước Bình Định. Bên cạnh chuẩn bị tốt các yếu tố về chuyên môn, thì sự cổ vũ của khán giả xứ Nghệ sẽ là nguồn động lực lớn giúp các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật giành kết quả thuận lợi trên sân Vinh ở vòng 12 V.League 2023.

"Đây là trận đấu quan trọng của Sông Lam Nghệ An nên tôi mong người hâm mộ hãy luôn tin tưởng, đồng hành và cùng đến sân cổ vũ cho đội bóng" - thủ môn Văn Việt mong muốn.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định thuộc vòng 12 V.league 2023 sẽ diễn ra trên sân Vinh vào lúc 18h00 ngày 25/6.