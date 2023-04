Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự

(Baonghean.vn) - Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự vào cuộc của Nghệ An trong thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều 4/4, tại TP. Vinh, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu trong đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp, làm việc với đoàn, về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các địa phương: TP. Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò và huyện Nam Đàn. Về phía Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Công an tỉnh.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TRƯỚC 2 NĂM SO VỚI BỘ CÔNG AN ĐỀ RA

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng đơn vị điển hình năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 7/3/2023 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng đến mục tiêu xây dựng các huyện, thành phố, thị xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị”. Sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án số 146 ngày 16/3/2023; các đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản để thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh đã đặt ra lộ trình cụ thể xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung xây dựng 35 xã, phường, thị trấn và 3 cơ quan, doanh nghiệp thuộc cấp tỉnh quản lý thành đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ năm 2024 về sau, hàng năm mỗi địa phương cấp huyện lựa chọn ít nhất 1 xã, phường, thị trấn; cấp tỉnh lựa chọn 1 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tập trung xây dựng...

Đồng thời, năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn xây dựng 16 công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, gồm: 7/7 công an phường thuộc thị xã Cửa Lò; 4/4 công an phường thuộc thị xã Thái Hòa và 5 công an phường thuộc TP. Vinh.

Từ năm 2023 đến năm 2027 hoàn thành xây dựng 16 công an phường còn lại trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2028 hoàn thành 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu (trước 2 năm so với Bộ Công an đề ra).

Đối với xây dựng đơn vị cấp huyện, từ nay đến năm 2028, Nghệ An tập trung xây dựng 3 đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xây dựng thị xã Cửa Lò năm 2023; xây dựng huyện Nam Đàn năm 2025; xây dựng thị xã Thái Hòa năm 2026.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ với nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo; giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đến nay, Nghệ An đã có 28/35 xã, phường, thị trấn xây dựng điển hình trong năm 2023 đạt từ 30/34 tiêu chí trở, 7 đơn vị đạt từ 27 đến 29 tiêu chí; có 16/32 công an phường đạt từ 16/22 tiêu chí trở lên, các đơn vị còn lại cơ bản đều đạt 15/22 tiêu chí trở lên. Đối với 3 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng điển hình trong năm 2023 đã có 2 đơn vị đạt 13/14 tiêu chí; 1 đơn vị đạt 11/14 tiêu chí.

NGHỆ AN THỰC HIỆN BÀI BẢN, CHUYÊN NGHIỆP, NHANH

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin thêm các nội dung liên quan đến các yếu tố đặc thù về tự nhiên và xã hội tác động đến công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an của tỉnh giữ vai trò nòng cốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp lớn. Địa bàn Nghệ An ngày càng thực sự ổn định, bình yên hơn, tạo điều kiện rất thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cùng với đó, Công an Nghệ An còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, gần đây đã tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới.

Đối với công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định đây là một chủ trương rất thiết thực, phù hợp; thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, dài hạn và phù hợp thực tiễn nhằm xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nghệ An nhận thức đây là chiến lược giữ vững an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, do đó, khi Công an tỉnh tham mưu, Tỉnh ủy đã ban hành ngay Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Đề án để thực hiện.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cam kết: Tỉnh luôn coi đây là nhiệm vụ then chốt và dành sự quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chủ trương xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị; xây dựng đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Nghệ An sẽ thực hiện tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc; phân bổ, bố trí kinh phí hợp lý, phù hợp để thực hiện.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Công an, nhất là quan tâm hỗ trợ Công an Nghệ An kinh phí, trang thiết bị để hoàn thiện cơ sở vật chất, thực hiện được những tiêu chí theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

Kết luận cuộc làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tựu Nghệ An đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá Tỉnh ủy, UBND, và hệ thống chính trị Nghệ An đã thống nhất rất cao với các chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương.

Trước hết là Nghệ An đã tập trung rất quyết liệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh: Nghệ An đã thống nhất cao những chủ trương mang tính chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó có 2 chuyên đề là xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Tôi thấy Nghệ An thực hiện việc này rất bài bản, chuyên nghiệp, nhanh, quyết liệt; thể hiện sự ủng hộ cao, và có sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Tỉnh ủy; sự điều hành, quản lý của chính quyền; sự tham mưu tích cực và tổ chức thực hiện mang tính tiên phong của lực lượng công an và được sự ủng hộ rất cao của người dân”, Trung tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ.

Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, tỉnh đã vận hành đúng cơ chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ này. Đó là Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý, điều hành; công an tham mưu, tiên phong tổ chức thực hiện; lấy người dân là trung tâm; đồng thời Nghệ An là địa phương có sự sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, nhất trí ủng hộ chủ trương của tỉnh và cũng được xem là đột phá của Nghệ An là xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình kiểu mẫu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao các đơn vị thuộc Đảng ủy, Bộ Công an phối hợp với Nghệ An nghiên cứu để xây dựng Bộ tiêu chí về nội dung này; qua đó khích lệ tỉnh; cũng như khuyến khích các địa phương tỉnh khác học tập, nhân rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị, Nghệ An xây dựng lộ trình, tăng thêm số lượng các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký điển hình kiểu mẫu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì so với 460 đơn vị cấp xã và số lượng cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên thực tế thì số lượng đăng ký còn khiêm tốn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc; phối hợp, giúp Công an Nghệ An tổ chức sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy Nghệ An; đặc biệt trong năm 2023 cố gắng sơ kết điểm tại thị xã Cửa Lò ở cả hai chuyên đề: Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; để từ bài học thực tiễn, sinh động của TX Cửa Lò, tiến tới nhân rộng toàn quốc.