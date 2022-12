Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý của tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nghệ An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Trong 2 ngày 8-9/12, Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ngày 8/12 và sáng 09/12, đoàn công tác liên ngành đã lần lượt đến làm việc, kiểm tra về công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tại các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Trại giam số 6 - Bộ Công an, phòng khám của tổ chức Glink tại thành phố Vinh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Chiều 9/12, đoàn công tác liên ngành có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các thành viên ban chỉ đạo đã làm việc với đoàn.

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh Nghệ An năm 2022. Theo đó: Tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp; nâng tầm nhận thức và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; góp phần tích cực làm giảm tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, kìm giữ tốc độ gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác cũng đã có những góp ý để công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm của địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến văn bản pháp quy, chế độ, chính sách liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị: Tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các đề án, chương trình phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; phát huy hiệu quả sự phối hợp của liên ngành và các tổ chức cộng đồng để mở rộng hoạt động, các mô hình thí điểm; quan tâm đến đối tượng tiêm chích ma tuý và quan hệ tình dục đồng giới; tổ chức nghiên cứu để đánh giá toàn diện nguy cơ và đề ra các biện pháp phòng, chống có hiệu quả; cố gắng đảm bảo nguồn lực, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống AIDS và quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ thực hiện.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa; làm tốt công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, phân loại người nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ; nâng cao hiệu quả và từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện, công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS.