Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đón đồng chí Thái Thanh Quý và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch.

 Toàn cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thành Duy

Đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại 3 địa phương của CHDCND Lào; là minh chứng cho tình đoàn kết truyền thống keo sơn, khăng khít từ lâu đời giữa 2 Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân 2 nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ phấn khởi và vui mừng được diện kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào trong chuyến công tác lần này và cảm ơn tình cảm chân thành, quý báu của đồng chí đã dành cho Đoàn, cho tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu - Người đã cùng với Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý đã báo cáo với đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào chương trình thăm, làm việc của Đoàn từ ngày 12 đến 16/7/2023; đồng thời thông tin những kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, cũng như hoạt động đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Lào, nhất là với 7 tỉnh Lào là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khẹt, Xay Sổm Bun trên các lĩnh vực như: kinh tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh… và thông qua chuyến công tác lần này, Nghệ An sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác với các tỉnh Lào trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với tỉnh Nghệ An; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam trong đó có tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập tại các địa phương của Lào cũng như các doanh nghiệp Nghệ An đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Lào.

Đặc biệt, quan tâm thúc đẩy Dự án đường bộ cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bôlykhămxay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên thống nhất. Tuyến đường này nếu được hoàn thành không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương trên hành lang kinh tế Đông -Tây giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, mà còn là biểu tượng mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và hai dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn trao đổi với đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng mời đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny và gia đình sớm có dịp trở lại thăm tỉnh Nghệ An; chúc đất nước Lào ngày càng phát triển bền vững, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào cảm ơn những tình cảm đặc biệt, quý báu, hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa mà tỉnh Nghệ An dành cho 7 tỉnh của CHDCND Lào những năm qua; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển vượt bậc của tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đề nghị trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác của Nghệ An và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, góp phần đóng góp vào mối quan hệ, hợp tác giữa Lào và Việt Nam ngày càng nở hoa, kết trái.

Đặc biệt, đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao khi Nghệ An sẽ thiết lập mối quan hệ, hợp tác với địa phương thứ 8 của Lào là Thủ đô Viêng Chăn -trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước.

Qua đây, đồng chí mong muốn sự hợp tác của hai bên ngày càng khăng khít, chặt chẽ; cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để phát triển trên các lĩnh vực: xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đào tạo cán bộ, phát triển đô thị, đầu tư, du lịch…

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm. Ảnh: Thành Duy

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đoàn công tác đã đến thăm đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm; đánh giá cao tình cảm hết sức thân thiết giữa Nghệ An với Lào từ trong chiến tranh, cũng như thời bình.

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác của Nghệ An với các tỉnh của Lào và sắp tới là Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời tin tưởng trong tương lai Dự án đường bộ cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bôlykhămxay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội đã được Chính phủ hai nước phê duyệt sẽ được triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit nhấn mạnh mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, song tinh thần luôn hướng về đất nước và con người Lào và Việt Nam; qua đó căn dặn Nghệ An và các địa phương của Lào tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước để thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit; đây là cơ sở để Nghệ An tiếp tục làm tốt hơn nữa mối quan hệ, hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng mời đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit và gia đình sớm trở lại thăm Nghệ An.