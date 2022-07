Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp học bơi cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, cây cam lại đang vào giai đoạn tích nước cho quả. Kè ao tích nước, dùng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng cỏ dại tủ gốc, thực hiện biện pháp trồng xen... là cách làm được nông dân Nghệ An áp dụng chống hạn cho cây trồng "bạc triệu", cung cấp đủ nước cho cam dưỡng quả.

(Baonghean.vn) - Trước tình hình phát sinh gây hại của chuột trong vụ Xuân 2022 lớn và dự báo mức độ gia tăng của chuột trên đồng ruộng trong vụ Hè thu, vụ mùa và vụ Đông năm 2022, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, người dân tăng cường các biện pháp diệt chuột, bảo vệ mùa màng.

(Baonghean.vn) - Không chỉ là người thầy đưa các VĐV bơi Nghệ An gặt hái được những thành tích cao trong làng bơi lặn nước nhà, HLV Lê Xuân Cường còn như người cha nâng đỡ, dìu dắt, chỗ dựa tinh thần cho các em trong những buổi đầu đến với thể thao chuyên nghiệp.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau cùng đã tận dụng tốt cơ hội hơn Viettel để giành chiến thắng chung cuộc 1-0; Theo The Independent, Cristiano Ronaldo sẵn sàng giảm lương để gia nhập một CLB có vé dự Champions League...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

(Baonghean.vn)- Sáng 4/7, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phu Von Si Khăm On, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An.