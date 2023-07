Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, Công an tỉnh Nghệ An, Thành ủy Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị xây dựng lực lượng công an và xây dựng đơn vị điển hình kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.