Thủy điện Bản Vẽ thông tin đến người dân khu vực hạ du công tác phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đã tích cực xác minh và khởi tố 11 vụ/21 bị can có các hành vi tham nhũng, tăng 3 vụ/8 bị can so với cùng kỳ năm 2021.