Tiền vệ Việt kiều gốc Đô Lương: Hạnh phúc khi được trở về quê hương thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (gốc Đô Lương, Nghệ An) cho biết, anh rất hạnh phúc và tự hào khi được trở về quê hương thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam.

Gương mặt đáng chú ý nhất ở danh sách U23 Việt Nam là tiền vệ Việt kiều (người gốc Đô Lương) Andrej Nguyễn An Khánh. Cầu thủ này nhận được sự quan tâm đặc biệt của huấn luyện viên Philippe Troussier.

Chia sẻ cảm xúc với Báo Nghệ An, khi được gọi trở về Việt Nam để thử sức trong màu áo Đội tuyển U23 Việt Nam, Andrej Nguyễn An Khánh cho biết: ''Em rất hạnh phúc và tự hào khi được khoác lên màu áo Đội tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là mong muốn của bố mẹ em, tuy xa quê nhưng lúc nào gia đình em cũng hướng về quê hương''.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Hỷ (bố của tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh), thổ lộ: ''Huấn luyện viên Philippe Troussier muốn có Andrej Nguyễn An Khánh từ trước SEA Games 32, tuy nhiên, do quá thời hạn đăng ký, nên đành triệu tập cầu thủ gốc Việt vào một dịp khác''.

Sau khi SEA Games 32 kết thúc, trợ lý của huấn luyện viên Philippe Troussier đã liên hệ với gia đình An Khánh về việc lên Đội U23 Việt Nam tham dự Panda Cup vào tháng 6. Giải đấu này sau đó bị hoãn, nhưng U23 Việt Nam vẫn tập trung và có một số trận giao hữu. Kế hoạch triệu tập Andrej Nguyễn An Khánh được huấn luyện viên Philippe Troussier thực hiện bằng được.

Khi nhận thông tin con mình được gọi lên U23 Việt Nam, gia đình An Khánh rất vui. Bố của An Khánh, anh Nguyễn Đức Hỷ cho biết thêm: ''Tôi đã động viên cháu, là phải cố gắng hết sức. An Khánh có lợi thế là biết tiếng Anh, nên việc giao tiếp với huấn luyện viên trưởng cũng rất dễ dàng, cháu có thể hiểu nhanh những vấn đề mà ông Philippe Troussier muốn truyền tải, nên tôi động viên con cứ mạnh dạn lên''.

Anh Hỷ cũng chia sẻ thêm: ''An Khánh có chút đắn đo bởi trong tháng 6 này, Khánh cũng được triệu tập lên U18 Cộng hòa Séc thi đấu giao hữu với Slovakia. Nhưng với tình yêu Tổ quốc đặt lên trên hết, gia đình đã động viên con về nước để thử sức và tìm cơ hội khẳng định mình''.

Được biết, sau 10 năm An Khánh mới về Việt Nam. Dù vậy, anh nói tiếng Việt rất tốt nên không gặp khó khăn khi lên tuyển U23 Việt Nam. Khánh sẽ về nước trước, sau đó gia đình về sau để giúp anh có sự chuẩn bị tốt nhất cho đợt tập trung cùng Đội U23 Việt Nam.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Séc. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 Euro.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 18 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của câu lạc bộ thi đấu ở giải hạng Nhất Cộng hòa Séc. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội./.