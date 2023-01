Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Công an huyện Tương Dương chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT năm 2022 giữa Công ty Thủy điện Bản Vẽ với Công an huyện Tương Dương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai.

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tá Kha Văn Hợi - Phó Trưởng Công an huyện chủ trì. Cùng tham gia có Thiếu tá Nguyễn Kim Chi - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai; Công ty Bảo vệ Bình Long Đông Á, Trạm bảo vệ rừng Yên Na; đại diện chính quyền, Trưởng Công an các xã Yên Na, Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn. Về phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ có ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ với tổng diện tích các công trình, hạng mục có liên quan là 132 ha, phía Bắc là khu vực lòng hồ tiếp giáp 3 xã, gồm: Hữu Khuông, Nhôn Mai và Mai Sơn. Phía Nam giáp với khu vực đồi núi Pu Dài kéo dài ra xã Xá Lượng, phía Đông giáp bản Có Phảo và con đường đi vào trung tâm xã Yên Na, phía Tây giáp xã Lượng Minh. Các hạng mục công trình gồm: Đập chính, đập tràn, cửa lấy nước, hai đường hầm dẫn nước, hai tổ máy bố trí bên bờ trái, trạm biến áp, trạm phân phối điện ngoài trời, hệ thống điều khiển, bảo vệ, thông tin liên lạc.

Năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn và khu vực vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ổn định. Có được kết quả đó nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Công an huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Nhôn Mai và Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Cụ thể, về phía lực lượng công an, trong năm công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản khu vực công trình thủy điện Bản Vẽ được tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả; trong năm 2022 không xảy trộm cắp tài sản, không xảy ra cháy, nổ; không xảy ra tình trạng dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Về phía Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã duy trì có hiệu quả Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên khu vực lòng hồ; bám sát phương án bảo vệ đập thủy điện Bản Vẽ đã được UBND tỉnh phê duyệt trong các thời điểm có mưa lớn, không để xảy ra các sự cố, vụ việc liên quan đến an toàn, an ninh trật tự trên lòng hồ…

Trong thực hiện quy chế phối hợp, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục thực hiện công tác triển khai và ký cam kết bảo vệ bí mật theo quy định của Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ có liên quan; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý vụ việc. Bố trí lực lượng bảo vệ 24/24h tại các hạng mục trọng yếu; Chỉ đạo đơn vị bảo vệ thường xuyên tuần tra, giám sát công tác an ninh, phối hợp với các lực lượng liên quan, chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong khu vực nhà máy…

Đáng nói, định kỳ hàng tháng, quý, Công ty Thủy điện Bản Vẽ và Công an xã Yên Na, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đều tổ chức họp hội ý để đánh giá tình hình, cũng như giải quyết những vụ việc phát sinh, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, đề ra biện pháp hữu hiệu trong công tác phòng ngừa.

Tại hội nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường phối hợp giữa Công an huyện, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, cấp ủy, chính quyền các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông với Công ty Thủy điện Bản Vẽ để tuần tra kiểm soát khu vực lòng hồ, nhà máy thủy điện và các khu vực phụ cận. Triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công trình Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ giữa Công an huyện, Công an xã Yên Na, Đồn Biên phòng Nhôn Mai với Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ.

Chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình, vụ việc liên quan đến ANTT giữa 3 đơn vị để kịp thời phối hợp xử lý. Tổ chức tuần tra kiểm soát, kết hợp với tuyên truyền cho nhân dân hiểu về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị định, thông tư về công tác quản lý an toàn, đập chứa nước thủy điện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh khu vực lòng hồ; nhất là đối với các cư dân sinh sống hai bên khu vực lòng hồ thủy điện, thường xuyên hoạt động ra vào, làm ăn, đánh bắt cá trên sông suối; đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm, hoạt động ảnh hưởng tới an ninh, an toàn cho Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ...