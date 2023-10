Tình người phía sau bản án

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đi xa nhà làm kinh tế bao năm, nay được trở về quê hương gặp lại họ hàng, anh Vi Văn Kh. (SN 1986; trú tại bản Pọng, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) vui mừng đi thăm hỏi, chào những gia đình thân quen tại bản.

Vừa là láng giềng cùng trong bản làng, lại vừa có mối quan hệ họ hàng, trưa ngày 8/6/2022, anh Vi Văn Kh. đã đưa chai rượu sang nhà người cậu Hà Văn Đức (SN 1970; trú tại bản Pọng, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) để thăm hỏi sức khỏe cậu cũng như trò chuyện, hàn huyên.

Bị cáo Hà Văn Đức tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ

Hai cậu cháu cứ thế “cưa đôi” chai rượu, hàn huyên suốt 5 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 16 giờ, anh Vi Văn Kh. nằm ngủ tại chỗ nhậu vì uống quá nhiều. Còn Hà Văn Đức thì vẫn xuống bếp chặt củi để nấu cơm chiều.

Khi Đức đang ở dưới bếp nấu ăn thì nghe trên nhà có tiếng người nói chuyện với nhau, cho rằng đứa cháu nói xấu mình, Đức lên tiếng hỏi “Kh., mi chửi cậu à?” thì không thấy ai đáp trả. Đã sẵn hơi men trong người nay lại thêm phần tức giận vì nghĩ rằng cháu đã nói xấu sau lưng lại còn khinh không trả lời mình khiến Hà Văn Đức không làm chủ được bản thân. Tiện tay, Đức với tay lấy ngay con dao quắm ở trong góc bếp lên để “nói chuyện cho rõ ràng” với người cháu.

Tuy nhiên, lên đến nơi thấy anh Vi Văn Kh. đang ngủ say, Hà Văn Đức nhắm vào đầu, mặt, bụng, tay người cháu chém liên tiếp. Bị chém bất ngờ, anh Kh. tỉnh dậy, hét lên rồi lao vào ôm lấy Đức khiến người này thả dao xuống sàn. Anh Kh. bỏ chạy, tuy nhiên do quá nhiều vết thương khiến anh gục xuống ngay dưới chân cầu thang. Đức đi theo cháu đến ngoài cửa nhưng do hoa mắt nên đã ngồi xuống ghế, một lúc sau ra phòng khách nằm ngủ.

Nghe thấy tiếng hét, những người dân xung quanh đó đã kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, anh Vi Văn Kh. có tổng 28 vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng, bụng, tay... Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Kh. do thương tích gây ra ở thời điểm giám định là 55%. Phải điều trị mất nửa tháng, anh Kh.mới có thể hồi phục để xuất viện về nhà.

Sáng 9/6/2022, Hà Văn Đức bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã cảm thấy Hà Văn Đức có nhiều biểu hiện bất bình thường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hà Văn Đức. Kết quả giám định cho thấy trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hà Văn Đức bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, giai đoạn bệnh thuyên giảm. Tại các thời điểm kể trên, Hà Văn Đức hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

“Dù gì vẫn là máu mủ”

Ngày 15/12/2022, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hà Văn Đức về tội “Giết người”. Phiên tòa có rất đông người tham gia đều là người nhà trong gia đình bị cáo và bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị hại Vi Văn Kh. cho rằng hành vi Đức gây ra là do ảnh hưởng của việc uống rượu, bình thường hai cậu cháu không có mâu thuẫn gì. Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù thuộc diện hộ nghèo nhưng gia đình bị cáo đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho anh. Bị hại mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.



Ngay tại phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại làm đơn xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi xét hỏi, tranh luận cũng như đánh giá khách quan, toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hà Văn Đức tội "Giết người"; là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị hại Vi Văn Kh. không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt...

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hà Văn Đức là côn đồ, xem thường pháp luật cần xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi của bị cáo là do tác động từ rượu, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại. Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, phía bị hại cũng đã có xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án cũng như nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đức 8 năm tù về tội “Giết người”.

Cả hai gia đình bị cáo và nạn nhân đều là những gia đình thuộc hộ nghèo nằm ở bản Pọng (xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu). Thời điểm anh Kh. xảy ra chuyện, đứa con gái út của anh mới được hơn 1 tuổi. Anh Kh. vừa là trụ cột, vừa là lao động chính của gia đình. Sau khi xảy ra chuyện, bà Vi Thị H. (vợ bị cáo Hà Văn Đức) chạy vạy, mượn anh em được 40 triệu đồng sang bồi thường cho gia đình anh Kh.

Thế nhưng, hiểu được hoàn cảnh gia đình cậu và hiểu được lý do là do men rượu xui khiến, vợ chồng anh chị chỉ nhận 20 triệu đồng tiền đi bệnh viện và mua thuốc thang, số tiền còn lại anh Kh. gửi lại để gia đình lo cho cậu của mình.

“Nhà ai cũng đều khó khăn cả. May mắn mình còn giữ được cái mạng thì còn có thể lao động còn cậu Đức nay vào tù để lại mự, các cháu nội còn nhỏ thì càng khó khăn hơn. Dù gì cũng là máu mủ, mình cố gắng hỗ trợ gia đình cậu mự phần nào đó”, anh Kh. chia sẻ.

Vợ chồng Hà Văn Đức vốn đang sống cùng 2 đứa cháu nội, các con đi làm ăn xa nên bắt buộc gửi 2 đứa cháu nhỏ cho ông bà. Từ ngày xảy ra chuyện, 3 bà cháu làm bữa nào ăn bữa đó. Hôm nào bắt xe xuống thăm chồng, bà lại gửi cháu nhờ hàng xóm trông coi. Hà Văn Đức hiện đang thụ án tại Trại tạm giam Nghi Kim. Vốn dĩ có bệnh lý về thần kinh lại thêm tai điếc, tuy gặp vợ con nhưng Đức cũng chỉ ấm ớ, không nói được gì nhiều.

Câu chuyện của gia đình Hà Văn Đức không chỉ là bài học của bà con bản Pọng mà còn cho tất cả chúng ta. Đừng để vì chén rượu mà đánh mất đi bản thân mình, thậm chí là còn khiến cho những người xung quanh mình phải đau khổ, thiệt thòi.