Trần Bùi Bảo Khánh đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm 25 Sau khi giành vòng nguyệt quế, Trần Bùi Bảo Khánh chia sẻ chiến thắng này là niềm tự hào của gia đình, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Thủ đô Hà Nội.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ngay sau chiến thắng, nam sinh đã có những chia sẻ đầu tiên về cảm xúc và ý nghĩa của thành tích này.

Chiến thắng dành cho Thủ đô

Chia sẻ ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Bảo Khánh khẳng định chiếc vòng nguyệt quế không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của gia đình, nhà trường và Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong dịp trường kỷ niệm 40 năm thành lập.

“Em nghĩ rằng chức vô địch này không chỉ là chiến thắng cho bản thân em, cho gia đình và bạn bè, mà còn là chiến thắng cho trường, cho Thủ đô Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến”, Bảo Khánh bày tỏ. “Nó chứng minh rằng học sinh của Thủ đô là những người hiếu học, năng động, sáng tạo và sẵn sàng giành lấy vinh quang mà mình xứng đáng”.

Trần Bùi Bảo Khánh trong khoảnh khắc đăng quang Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Lời tri ân gửi đến gia đình

Nhìn lại hành trình đã qua, tân quán quân xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thân đã luôn đồng hành và ủng hộ. “Trước hết, em muốn nói lời cảm ơn lớn nhất đến bố mẹ, những người đã vất vả nuôi em khôn lớn. Nếu không có sự hy sinh và yêu thương của gia đình, em không thể có được vòng nguyệt quế này”, nam sinh chia sẻ.

Bảo Khánh cũng cho biết gia đình đã tạo mọi điều kiện để anh vừa học tập, vừa có cơ hội trải nghiệm, mở rộng hiểu biết về văn hóa - xã hội, đồng thời rèn luyện sức khỏe và tinh thần vững vàng cho cuộc thi.

Niềm vui của Bảo Khánh bên gia đình và những người ủng hộ.

Niềm vui trọn vẹn của người ông

Góp mặt tại điểm cầu Hà Nội, ông ngoại của Bảo Khánh không giấu được niềm tự hào. Ông chia sẻ một câu chuyện đặc biệt, kết nối chiến thắng của cháu trai với những dấu mốc lịch sử quan trọng.

“Trước đây 50 năm, tôi là một thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 25 năm Đường lên đỉnh Olympia và 40 năm thành lập trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, cháu tôi giành ngôi vô địch, niềm vui này thật trọn vẹn”, ông kể lại.

Ông ngoại của Bảo Khánh xúc động chia sẻ trong buổi trò chuyện trực tuyến.

Dự định tương lai và tinh thần Olympia

Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Bảo Khánh hồn nhiên tiết lộ dự định trước mắt là “đi ăn liên hoan một bữa để giải tỏa”. Về những ước mơ xa hơn, anh chàng muốn giữ lại như một “bí mật nho nhỏ” để mọi người cùng chờ đợi.

Các thí sinh khác trong trận chung kết cũng chia sẻ những dự định riêng. Thanh Tùng bày tỏ quan điểm về việc rèn luyện bản thân ở nhiều lĩnh vực, Duy Khoa dự định dành thời gian cho đam mê âm nhạc, còn Nhựt Lam khẳng định sẽ luôn giữ vững tinh thần “học hết sức, chơi hết mình” của Olympia.

Bốn nhà leo núi tài năng của trận chung kết năm thứ 25.

Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh không chỉ là một thành tích cá nhân xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.